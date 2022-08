Lo que sí funciona para una diversidad y equidad laboral efectiva

La diversidad e inclusión es un proceso continuo en el que aún tenemos un largo camino por recorrer y considero una práctica virtuosa reconocer lo que se ha hecho bien, los avances que hoy ya podemos contar, el camino que se puede seguir y los objetivos a alcanzar en conjunto.

Las empresas, la alta dirección, los consejos de administración, los reguladores, lar organizaciones sociales y la sociedad en general, tienen un papel fundamental en lograr condiciones de diversidad e inclusión en los entornos laborales, no solo porque es lo correcto, sino porque el valor de la diversidad impacta en aspectos de innovación, económicos, financieros, de negocio y culturales; además, generan ventajas competitivas en un mundo en el que cada vez y con más fuerza se reconoce el beneficio a largo plazo de las acciones sociales.

En México el 45% de las empresas están comprometidas con la equidad de género y la diversidad. Según el estudio de McKinsey “Ganar-ganar: la equidad de género es buena para los negocios”, si las mujeres tuvieran la misma participación que los hombres en la economía, el impulso potencial para la economía mundial podría ser de 28 trillones de dólares o 26% del PIB mundial anual y en el caso de América Latina, el impulso potencial para el PIB podría ser de 2.6 trillones de dólares o un aumento de 34% del PIB regional anual.

Esto implica que actualmente cerca de la mitad de las empresas mexicanas ya suman esfuerzos que impactan de forma positiva, obtienen mejores resultados financieros, generan una cultura inclusiva, son más resilientes e innovadoras y se adaptan de forma más ágil a las nuevas tendencias.

Además, las empresas inclusivas y diversas, especialmente en cargos de liderazgo y alta dirección, tienen 70% más probabilidades de capturar nuevos mercados y 75% de probabilidad de que sus ideas se materialicen según McKinsey.

Dicho esto, me gustaría destacar lo que he comprobado que sí funciona en esta línea, durante más de 20 años de experiencia como profesionista colaborando en algunas de las principales entidades financieras del país y como creadora de espacios de conversación y reconocimientos en los que se busca fomentar la equidad de género e inclusión:

Los valores de diversidad e inclusión, incluyendo los de equidad de género, están vinculados a la misión y visión estratégica de la compañía.

El órgano ejecutivo o la dirección general de la compañía lideran la promoción e implementación de las políticas y estrategias de equidad de género.

Diseñan planes de trabajo anuales y de mediano plazo y con ello definen compromisos e indicadores de equidad de género que comunican, dan seguimiento y reportan de forma periódica.

Buscan contar con reconocimientos de responsabilidad social, además de evaluaciones y certificaciones específicas sobre equidad de género que ayudan a elevar sus propios estándares de acuerdo con las mejores prácticas del mercado.

Definen métricas de los aspectos relevantes que mueven su estrategia de diversidad de género e inclusión, incluyendo estadísticas comparativas de los niveles salariales entre mujeres y hombres, de acuerdo con el grado jerárquico dentro de la organización.

Las empresas que muestran mejores prácticas en materia de equidad de género han sido enfáticas al comunicar su relevancia al interior y exterior de la organización, en designar personas de alto nivel como responsables de la iniciativa, medir constantemente sus acciones, transparentar estadísticas y tomar acciones reales para corregir.

Hoy tenemos un reto muy grande, pues si no cambiamos sustancialmente nos llevaría 100 años lograr una equidad de género en puestos de alto mando en las empresas. Así que tenemos que actuar de inmediato, crear las redes y las herramientas para que el talento llegue, se mantenga y sea aprovechado.

Sin duda esto implica un esfuerzo constante pero la equidad de género en México es un objetivo que debemos tener presente porque aún hay mucho por hacer.

Acerca de Mujeres en Finanzas:

Mujeres en Finanzas fue fundado en 2019 por 16 mujeres que cuentan con entre 15 y 40 años de experiencia en el área financiera: Alicia Arias, GBM; Adriana Rangel, Vanguard; Ana Lorrabaquio, Principal Financial Group; Belora Abadi, Actinver; Cecilia Jiménez, Santander; Denisse Montesinos, América Móvil; Marimar Torreblanca, Miranda ESG; Marivi Esteve, NCS Asesores; Nashelli Menabrito; Jimena Soto; María Cerro, Bank of America Merrill Lynch; Mariana Zarur, Bank of America Merrill Lynch; Perla Sanchez, Vanguard; Samantha Ricciardi, BlackRock; Sofía del Mazo, Credit Agricole; y Vanessa Quiroga, Credit Suisse. Mujeres en Finanzas desarrolla acciones para generar impacto, desarrollar herramientas y fomentar relaciones para exponenciar el desarrollo profesional de las mujeres en el sector financiero que hoy benefician a más de 1400 mujeres en el país.

*Denisse Montesinos, cofundadora y presidenta de la Junta Directiva de Mujeres En Finanzas