Lo que leí en vacaciones

Los periodos vacacionales siempre son idóneos para la lectura. Ahora que terminaron las vacaciones, comparto, como en cada fin de año, algunos libros que leí recientemente y que podrían resultar de interés.

Arturo Pérez Reverte es uno de mis escritores favoritos y su novela “El Italiano” no decepciona. Fiel a su estilo, el autor investiga hechos históricos y los adapta en forma novelesca. El subtítulo transmite con claridad la narrativa que se encontrará: “una historia de amor, mar y guerra”. Entrelaza hechos reales de la Segunda Guerra Mundial, cuando submarinos del Eje con buzos italianos atacaron 14 buques aliados en Gibraltar y la Bahía de Algeciras en 1942 y 1943, con una historia ficticia de amor entre uno de esos buzos italiano y una librera española. Es una aventura con varias aristas que atrapa al lector y uno no puede parar su lectura. Me apresto ahora a leer su última novela “Revolución”.

En el plano profesional, leí el último libro de Ben Bernanke “21st Century Monetary Policy”. A pesar de que comparto la opinión de que Bernanke incurrió en errores al frente de la Reserva Federal (FED), la obra resulta interesante para entender lo complejo que resultó la posición de presidente del FED en tiempos de la crisis financiera global de 2008-2009, el covid y de la recesión de 2020.

El libro no está escrito con un tono o enfoque técnico, sino en un lenguaje accesible y con el lente de un historiador económico académico. A ratos el libro es apologético de las decisiones que tomó Bernanke, pero, en general, está escrito con un candor imbuido de honestidad. Es sin duda un testimonio histórico valioso de un protagonista de primera línea que estuvo involucrado en decisiones difíciles.

Héctor de Mauleón, apartándose de sus análisis políticos y su línea de investigación sobre el narco, ofrece los volúmenes 3 y 4 de su serie “La Ciudad Oculta, 500 años de Historias”. Al igual que los anteriores, el contenido de las historias de estos dos libros puede leerse en forma salteada y dependiendo del interés que uno tenga. Pero todos son episodios entretenidos, algunos inverosímiles, otros chuscos y divertidos, otros basados en leyendas y otros más son eventos que han estado olvidados en la historia de nuestra gran ciudad capital. Destaco el capítulo que habla sobre la muerte de María Félix. Nos recuerda de Mauleón: “Meses después de haber sido sepultados, los restos de la actriz fueron exhumados en busca de veneno o de señales de homicidio. Aquella exhumación trajo nuevos mitos, nuevos escándalos, nuevas leyendas”. Son libros de lectura ligera y fascinante.

Ahora que están de moda las series en Netflix sobre la familia real británica “The Crown” y “Harry and Megan”, el libro “The Palace Papers” de la multipremiada escritora Tina Brown es un buen complemento a dichas series. La lectura recorre los escándalos, los amoríos, el juego de poder y las traiciones que han golpeado a la monarquía durante los últimos 25 años. Más allá del “chisme”, es una vívida crónica de una autora que por más de 30 años ha investigado y estudiado con seriedad a esta casa real.

