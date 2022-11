La salud en Qatar, entre claroscuros

Ya se verá después de este mundial de futbol si el emirato árabe Qatar habrá conseguido elevar su atractivo turístico ante el mundo occidental como era su objetivo o si le fue contraproducente dadas las severas críticas en que se vio envuelto por ser una sociedad altamente conservadora y no inclusiva.

El objetivo promocional de Qatar al ser el primer país árabe anfitrión de la copa mundial de futbol, se vio ensombrecido al evidenciarse como intolerante ante la comunidad LGBTQ+ y rezagado en cuanto a derechos laborales y equidad de género.

La organización internacional Human Rigths ha sido activa en hacer notar que en Qatar las personas homosexuales y LGBTQ+ no tienen derechos y son perseguidas, torturadas y encarceladas; que la libertad de prensa está restringida y que no se permiten las manifestaciones ni los sindicatos.

Todo eso pesa, pero vale ver los indicadores de salud de este país que también reflejan el avance de una sociedad. Y Qatar deja ver claroscuros que revelan estirayaflojas de su apertura.

Su esperanza de vida al nacer es de 80 años, un nivel muy cercano a los países europeos más desarrollados. Registra una baja mortalidad materna (9 por cada 100,000 nacidos vivos), lo cual es un indicio positivo y contradictorio frente a la “tutela masculina” que en Qatar obliga a las mujeres a pedir permiso a un hombre (su papá, esposo, tío o hermano) no sólo para casarse, estudiar en el extranjero o trabajar, sino incluso para acceder a tratamientos de salud reproductiva o las pruebas de Papanicolaou vitales para prevenir cáncer cervicouterino. Se supone que en el papel se quitó la tutela masculina, pero en los hechos continúa sin ningún cambio. Eso sí, el sistema público de salud subvenciona una amplia gama de cirugías estéticas. El "empoderamiento de las mujeres" era uno de los pilares del desarrollo social en el plan estratégico de Qatar entre 2011 y 2016, pero en el nuevo plan estratégico entre 2018 y 2022 el punto se eliminó.

Otro indicador positivo es su baja mortalidad infantil (6 por cada 1,000 nacidos vivos) que reflejan un buen nivel de cobertura sanitaria. En México este índice es de 14 por cada 1,000.

Claro que cuenta el hecho de que es uno de los países más ricos del mundo gracias al petróleo, con un PIB per cápita real de 93,500 dólares, según estadísticas del Banco Mundial. En ese indicador está sólo por detrás de Liechtenstein, Mónaco, Luxemburgo, Singapur e Irlanda.

Siendo un país pequeño con una población total que no llega a los tres millones, su gasto per cápita en salud es el más alto de la región de Oriente Mediterráneo, con 2,737 dólares anuales para cada qatarí. Como porcentaje del PIB, destina a salud 2.9%, un nivel cercano al de México pero nominalmente mucho más elevado considerando el tamaño de su economía. Su PIB per cápita es de los más elevados del mundo con 85,290 dólares.

Datos de pobreza no tiene reportados y se estima muy baja. Pero un dato importante es que su población se ha triplicado en la última década derivado de la llegada de trabajadores migrantes; justamente es en ese segmento donde hay señales de desigualdad en torno a calidad de vida.

Para prepararse a ser anfitrión de la copa mundial de futbol, Qatar captó en la última década a cerca de dos millones de trabajadores extranjeros donde no es claro qué tanto están siendo cubiertos por el sistema de salud.

Un dato revelador es el índice de suicidios: de 6.6 por 100,000 habitantes, el más alto de la región. No es de sorprender si se considera la intolerancia por ejemplo ante las personas homosexuales que son perseguidas y criminalizadas.

Así que con todo y las campañas saludables como la lanzada por el Ministerio de Salud Pública de Qatar y la FIFA, con apoyo de la OMS con una nueva aplicación digital para promover la actividad física, alimentación sana y mejorar el bienestar de los jóvenes, a Qatar le falta un largo trecho qué recorrer para ser una nación abierta y progresiva y digamos que socialmente saludable.

Avanza crisis por meningitis aséptica

Las autoridades de Cofepris aún tardarán varias semanas en tener resultados de la investigación en torno a los hasta ahora 61 casos de meningitis aséptica en Durango que ya derivaron en 12 fallecimientos y otras 12 personas graves. La línea es que todos los casos coinciden en que se hicieron cirugías recientemente. Hay muchas preguntas sin responder. ¿Fue por un medicamento u otro tipo de insumo contaminado? Si fue así, ¿de dónde procedió? Y ¿quiénes son los responsables? Ya son 5 hospitales involucrados, se han clausurado quirófanos y hay lotes de medicamento asegurados, particularmente del anestésico ‘bupivacaína’. Las autoridades deben explicar con detalle el origen de esta crisis y ya se estarán presentando denuncias penales. No vaya a ser que quede impune como sucedió con las muertes por heparina sódica contaminada aplicada en 2020 en hospital de Pemex en Villahermosa, Tabasco.

Aprueban vacuna cubana Soberana ¿y la de viruela símica?

Son de verdad claros los contrastes en torno a las exigencias de parte del regulador sanitario Cofepris para autorizar vacunas en México. Con la vacuna cubana Soberana para Covid19 no quiso ser estricto en torno a la evidencia sobre su eficacia y muy ágilmente ya le dio entrada para ser aplicada en el país, pero qué tal con la vacuna contra la Viruela Símica; simplemente sigue solicitando más información a la farmacéutica Bavarian Nordic -ignorando que en el resto del mundo están adquiriéndola cada vez más- y con ello es la hora de que se sigue impidiendo la inmunización a la población vulnerable ante dicho virus. Es una consecuencia de que el organismo sanitario esté controlado por el subsecretario Hugo López-Gatell que claramente se opone a vacunar a mexicanos contra viruela símica.

Broncoscopia, aliado contra cáncer de pulmón

En México se diagnostican más de 7,500 casos nuevos de cáncer de pulmón cada año, en su mayoría en una etapa avanzada, y lo malo es que -según el INER- 40% de ellos ocurren en personas no fumadoras. Expertos de Cleveland Clinic señalan que, además realizar chequeos constantes y desempeñar hábitos saludables, la broncoscopia es el mejor aliado para detectar de forma temprana el cáncer de pulmón y así reducir el riesgo de muerte.

Dijeron que este avance tecnológico de asistencia robótica tiene características como saber en qué lugar exactamente se encuentra la punta del broncoscopio, mostrando en todo momento una imagen real con dimensión visual 3D y gracias a esto, permite saber con certeza en qué lugar se está trabajando.

Abordaje integral del VIH en México

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, de enero a julio del presente 2022 fueron diagnosticados un total de 7,934 casos con VIH en México. Y en términos acumulados, el Informe Histórico de VIH (Sistema de Vigilancia Epidemiológica de VIH) al segundo trimestre 2022 reporta que la Ciudad de México registra un total de 46,653 casos notificados de VIH, seguido por el Estado de México con 34,405 y Veracruz con 31,866 en los últimos 39 años. El panorama no es halagador, y frente a ello la farmacéutica Gilead presenta hoy la Plataforma “Vivimos Valientes”, donde expertos conversarán sobre el abordaje integral del VIH en México, y cómo la suma de esfuerzos toma gran relevancia para visibilizar y actuar a favor de la prevención, detección y tratamiento de esta enfermedad.

4 millones en riesgo de ceguera por diabetes

Dentro de las patologías visuales que ocasiona la diabetes mellitus (DM) están las cataratas, el glaucoma y la retinopatía diabética, siendo esta última la causa más frecuente de ceguera de nuevo diagnóstico entre los 20 y 74 años de edad con una prevalencia del 31.5% en la población mexicana, conforme datos de la International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB). Existen terapias innovadoras que pueden contrarrestar el impacto de dichas patologías, pero de no atenderse existe el riesgo de que más de 4 millones de personas en México puedan perder la vista a consecuencia de la DM. Esto, considerando el índice de población conjunta con diagnóstico de retinopatía diabética que se estima afecta a más de 2.5 millones personas y 1.5 millones que padecen glaucoma, según datos de la Asociación Mexicana de Retina y la IAPB.

