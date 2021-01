El vacío de información también tiene una lectura informativa.

Los venezolanos no saben qué tipo de cáncer tuvo Hugo Chávez. No saben qué día murió. No saben a cuántas operaciones fue sometido en Cuba. Tampoco saben por qué no se internó en un hospital venezolano.

Los venezolanos no supieron que Chávez tenía cáncer el día que Nicolás Maduro les dijo que solo tenía un “absceso pélvico”.

Los venezolanos acudieron a votar en octubre de 2012 sin conocer que Chávez, presidente y candidato, tenía los días contados.

Los venezolanos no entendieron el mensaje que Chávez les comunicó en diciembre de ese año, les dijo que habían reaparecido “células malignas”. Otra vez, los venezolanos no supieron que Chávez tenía cáncer. Tampoco supieron la razón de su obsesión por viajar a Cuba.

Los venezolanos no supieron que las fotografías que les mostraron el 15 de febrero de 2013 en las que aparecía Chávez leyendo el periódico Granma y rodeado de sus hijas, no fueron tomadas ese día como dijo el aparato de comunicación del Gobierno. Ese día Chávez respiraba de una cánula. ¿Se la quitaron para tomarle las fotografías?

Los venezolanos no pudieron ver a Chávez el 18 de febrero. Su aparato de comunicación aseguró que ese día viajó de regreso a Venezuela después de haber pasado dos meses en la isla.

A los venezolanos les informaron el 5 de marzo que la función respiratoria de Hugo Chávez había empeorado debido a una “nueva y severa infección”. Otra vez, a los venezolanos nos se les dijo que su presidente tenía un cáncer terminal.

Los venezolanos no supieron que durante la estancia de Hugo Chávez en Cuba se preparó la transición. Tampoco supieron en ese momento, que Diosdado Cabello fue relegado por los cubanos porque pensaban que los podía traicionar. La cabeza recargable era la de Nicolás Maduro. Figura dócil, permeable y zalamera.

Los venezolanos se informaban de algunos de los episodios de lo que ocurría a través del diario español ABC. Un día vieron la fotografía fake que publicó El País, pero unas horas después de su publicación, este diario pidió disculpas. La imagen de Chávez intubado no era la del presidente.

El aparato de comunicación del chavismo les informó a los venezolanos que Chávez murió el 5 de marzo de 2013, pero casi todos los venezolanos saben que murió antes.

Fidel Castro dijo que su salud era secreto de estado. En 2006 cedió el poder a su hermano Raúl y fue sometido a dos operaciones intestinales. Años después le dijo a La Jornada que había resucitado porque se había sentido “muerto”.

Durante muchos años los cubanos desconocieron la salud del presidente.

No había llegado la era de la posverdad ni QAnon que venera a Trump, pero Fidel Castro utilizó la mentira actuada en cada paso que daba. En sus últimos años de vida recibió a muchas personalidades en su casa. Vestido con una chamarra de Adidas, el entorno estético era el de una casa humilde revestida de muebles sencillos con los que Fidel escondía su riqueza.

Los cubanos no sabían cuántas casas eran habitadas por Fidel Castro. Era un vendedor de ideología.

La salud de los presidentes tiene que ser conocida por la población que gobiernan.

Durante la pandemia del nuevo coronavirus, vimos a un Macron enfermo tomándose fotografías. También vimos a Boris Johnson reconocer su responsabilidad en el azote del virus en su país, y agradecer a los médicos que “me salvaron la vida”.

Pero también vimos a un irresponsable Bolsonaro, burlándose del virus y subestimando su impacto.

En México, las fallas de comunicación alrededor de la salud del presidente AMLO, solo revelan preocupación.

@faustopretelin