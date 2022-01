Sería prudente y conveniente que el InDRE y la Cofepris emitieran un listado único y completo de las pruebas rápidas de antígeno para detectar el SARS-CoV2 autorizadas.

El gobierno de la Ciudad de México, a través de la Agencia de Protección Sanitaria (AGEPSA) emite una falsa e ilegal alerta sanitaria sobre las pruebas rápidas para detectar SARS-CoV-2 que no cuentan con la autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

En primer lugar, la AGEPSA, que dirige el Dr. Ángel González Domínguez no cuenta con facultades ni es la competente para verificar e identificar a las pruebas que no cuentan con la autorización de la Cofepris.

Como se desprende de su propio boletín, la autoridad facultada es su hermano mayor la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, aunque parezca verdad de Perogrullo.

Por cierto, la dependencia que encabeza el Dr. Alejandro Svarch publicó un listado de las pruebas rápidas autorizadas por la Cofepris donde enlista 31 pruebas, en dicho listado no aparecen la mayoría de las pruebas evaluadas por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos “Dr. Manuel Martínez Báez” (InDRE). La información oficial emitida hasta el momento no resulta del todo precisa.

El caso de la AGEPSA llama la atención, no sólo no tiene facultades de verificación, sino que, en un ejercicio ignorante ocioso e impreciso, no indica la metodología de su estudio y las fuentes consultadas para determinar que las pruebas no cuentan con autorización de la Cofepris.

Al menos el caso de COVI-STIX y VivaDiag: Sars-cov-2 AG SALIVA TEST, fabricada por VivaChek, cuenta con autorización de la Cofepris.

A quien hizo el estudio publicado por la AGEPSA le deberían de levantar las denuncias administrativas correspondientes por abuso de funciones.

Sabemos que hay esfuerzos de las empresas autorizadas para colocar en un sitio web las pruebas autorizadas por la Cofepris publicando como evidencia una copia certificada por notario de los oficios emitidos por el regulador.

Lo cierto es que sería prudente y conveniente que el InDRE y la Cofepris emitieran un listado único y completo de las pruebas rápidas de antígeno para detectar el SARS-CoV2 autorizadas.

Querido lector, en tanto las agencias reguladoras mexicanas se ponen de acuerdo para emitir un listado único y confiable de las pruebas que cuentan con autorización de la Cofepris, miles de personas hacen filas interminables para que se les aplique una prueba covid y determinar si están contagiadas por la Ómicron, que es más necia que ya saben quién. Yo por mi parte sigo negativo, aunque usted no lo crea. Hasta la próxima.

Twitter: @ErosalesA