Es evidente que Palacio Nacional subestimó la condición humana cuando puso en marcha el proceso de la sucesión presidencial el pasado marzo, porque apenas a seis meses de aquella proclama se vio forzado a actuar para que no se descontrole.

La reunión de Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal con el titular de Gobernación Adán Augusto López, como se dijo en este espacio, fue para pedirles evitar confrontaciones entre los suyos, a no provocar algaradas y llevar la fiesta en paz.

Cumplida la encomienda de bombero, Adán Augusto López fue al Senado y dijo: “El país no merece un clima de crispación... ninguna postura ideológica es dueña de la verdad absoluta”. Sin querer queriendo, al convocar a construir acuerdos, el tabasqueño se ofreció como voluntario a ser “caballo negro”.

Cuántos frentes resistirála popularidad

Innegable que los graves problemas del México real no han afectado la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual explicaría la tendencia a encender cada semana el fuego de una confrontación distinta, acorde a su guión electoral.

Ayer abrió fuego Ricardo Sheffield, director de Profeco, quien apuntó el dedo flamígero sobre el sector de la medicina privada, a los que, con su coloquial “pasarse de rosca”, acusó de abusivo.

Quizá sólo quieren satisfacer la sexenal animadversión a la medicina privada, resultante de los dizque “diagnósticos técnicos” mal hechos hace 15 años y no cambiados por terquedad. ¿O querrán fijarles tarifas oficiales”? Conste, es pregunta.

La flaca caballadade la Alianza Opositora

Los dirigentes de los partidos de la alianza opositora, PAN, PRI y PRD a veces olvidan que su sola formación fue al golpe no previsto que sacó de balance a la Presidencia de la República.

Desde el principio, las cuchufletas y sarcasmos mañaneros mostraron que, antes que todo, el presidente vio que esa sí sería la primera amenaza seria a su proyecto, desde la perspectiva electoral, claro, el único cristal utilizado en Palacio para ver los hechos.

Si escuchan el canto de las sirenas de “democratizarse” y ven sólo por “sus intereses”, no tendrán oportunidad en la elección del 2024 y su torpeza haría realidad que Morena, como dijo Ignacio Mier, gobierne por 18 años, tres sexenios. ¿Eso quieren?

Notas en remolino

El canciller Marcelo Ebrard, en la “planchada” comparecencia ante el Senado dijo que la Iniciativa Mérida está muerta. Ok, pero debe esperar a lo que tienen que decir los enviados de la Casa Blanca que vendrán la semana próxima... Entusiasmados, muchos dijeron ayer 29 de septiembre, que se inauguró una sucursal del Banco del Bienestar en CDMX que se encargaría de manejar hasta la nómina federal. El presidente dijo algo como “no se calienten granizos”, esperen a que primero distribuyan bien el dinero de los programas sociales... A mis amigos, fundamentalistas ateos, les cito a Blaise Pascal: “Prefiero equivocarme creyendo en un Dios que no existe, que equivocarme no creyendo en un Dios que existe. Porque si después no hay nada nunca lo sabré, cuando me hunda en la nada eterna; pero si hay algo, si hay alguien, tendré que dar cuenta de mi actitud de rechazo...”