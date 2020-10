El próximo 5 de noviembre entra en vigor la nueva ley que rige al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) ahora llamada Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y derivado de ello, como parte de sus facultades agregadas, el organismo dará un paso histórico en transparencia en términos de patentes de medicamentos.

El Instituto que dirige Juan Lozano Tovar está por lanzar una plataforma donde cualquier empresa o persona podrá consultar todas las patentes existentes que protegen la exclusividad de venta de medicamentos e igualmente las patentes de fármacos que están por expirar en los siguientes diez años y, por tanto, sobre los cuales ya podrá haber el respetivo genérico a precios más accesibles.

Ello será un parteaguas en torno a la información de patentes en el país, pues hasta ahora esa información ha dependido de la emisión de una gaceta informativa que se supone el IMPI tenía que emitir semestralmente, pero no siempre lo ha cumplido a lo largo de los años. Y aún así tampoco

En los hechos desde que se constituyó en el país una ley de patentes -lo cual fue a partir de la firma del extinto TLCAN en los años 90s- no ha sido sencillo conocer cuáles son las patentes que están por vencer, y ello ha funcionado como una barrera de acceso para las empresas en México que quieren producir un medicamento genérico. Eso, a su vez, ha generado en muchas ocasiones que el fármaco innovador o de referencia se quede con la exclusividad de venta por mucho más tiempo del que debiera o del que tiene en otros países, derivando en que aquí se mantengan por más tiempo los precios altos de ciertas terapias.

Por ello es un gran paso que ahora el IMPI lanzará su nueva plataforma de Patentes Asociadas a Medicamentos la cual podrá ser consultada en su sitio web con un lenguaje sencillo, no técnico, a través de dos buscadores: "Buscador general" y "Patentes próximas a vencer". El equipo de Juan Lozano en el IMPI viene trabajando en ello desde hace meses y prevén poder lanzarla al aire para la primera quincena de noviembre.

Con esto, el IMPI le proporciona una herramienta a la industria nacional productora de genéricos para planificar mejor pues quien quiera podrá consultar datos y tiempos precisos sobre las patentes a vencer.

Tuvimos oportunidad de ingresar a la plataforma y pudimos constatar que el buscador inteligente es sencillo de usar, pues sólo indicando el nombre de la sustancia o el genérico, te sale si tiene o no patente, y aparte, te abre todo el expediente con la información científica sobre las reivindicaciones del medicamento y la información científica que respaldó las investigaciones originales.

Será igualmente útil para las autoridades regulatorias de Cofepris que por primera vez podrán consultar toda la base de datos de patentes médicas y conciliarla con las solicitudes de registros para genéricos. Ello implicará que ya no sea necesario el famoso linkage que en materia de medicinas obligaba a Cofepris a consultar al IMPI para aclarar cualquier duda en torno a algún medicamento protegido. Se entiende que ahora habiendo transparencia, esas dudas no deberán existir pues estará abierta para todos la información sobre patentes vigentes y la fecha en que expiran.

Por último, también las instituciones de atención médica -IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena y cada secretaría de salud en las entidades federativas- y ahora también la UNOPS que es la compradora de fármacos del sexenio, podrán verificar en cuál medicamento podrán ahorrarse recursos para los años siguientes conforme se concreten los siguientes vencimientos de patentes, y verificar con Cofepris cómo va el proceso para la salida del genérico.

Sobre la compra UNOPS

Conforme el calendario de UNOPS, el pasado 15 de octubre se dio ya el banderazo de salida al proceso de adquisición de medicamentos para 2021. Empezaron ya las negociaciones para comprar medicamentos de patente que normalmente absorben la mayor parte de la inversión porque son los más costosos. Ya nos estará reportando UNOPS cuánto habrán dedicado a este segmento. Al ser una compra internacional, se supone que podrían comprar estos fármacos en las propias sedes de cada farmacéutica transnacional, pero hasta donde sabemos las negociaciones son con cada empresa aquí en México, pues finalmente todas tienen representación aquí.

En materia de transparencia, esperemos que el organismo internacional de Naciones Unidas no deje mucho qué desear. Porque hasta ahora los indicios no son muy positivos: No es posible checar la plataforma de UNOPS sobre los procesos de las compras como sí era posible con Compranet, y tampoco podrá ser inspeccionado el proceso ni por la Auditoría Superior de la Federación ni por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI). Como el INSABI aceptó que dichas compras se hagan bajo las reglas UNOPS -no las de México-, debemos confiar ciegamente en que la UNOPS lo está haciendo correctamente.

Lo que dice Bayer sobre extensión de su patente

Y hablando de patentes, sobre la resolución de la Corte (SCJN) que permitió la extensión por 3 años de la patente del oncológico Sorafenib de Bayer -como lo informamos aquí el miércoles 20 de octubre pasado-, le damos espacio al posicionamiento de Bayer de México al respecto: “Bayer de México se congratula ante el criterio establecido para otorgar una compensación por el tiempo perdido de la vigencia de la patente No 238942, como consecuencia de retrasos originados en los procedimientos administrativos durante la aprobación de la misma.

“Con estricto apego en las leyes nacionales e internacionales, Bayer de México reitera su confianza en las instituciones y confirma que esta resolución, además de brindar certeza jurídica a la innovación farmacéutica, fortalece el derecho a la salud de la población mexicana, toda vez que contribuye a acelerar el acceso a nuevas alternativas de tratamiento en beneficio de los pacientes que las requieren para el mejoramiento de su salud y calidad de vida”.

