Las declaraciones triunfalistas de varios dirigentes y voceros de la oposición después de los resultados del domingo, me recuerdan el chiste del boxeador que llega a su esquina y pregunta a su manager, ¿cómo vamos?, y este le contesta, si lo matas, empatan.

Seamos realistas, las elecciones del domingo fueron una gran derrota para la oposición. De seguir las cosas como van “no hay tiro” en las elecciones del próximo año y en las presidenciales de 2024.

Morena puede llegar a controlar 24 de las 32 entidades federativas y sus gobernadores no van a ser simples observadores de las elecciones y no van a traicionar a su partido como sucedió con muchos gobernadores del PRI y del PAN que ya son o van a ser embajadores.

La elección del 2024 va a ser una elección muy dispareja, el presidente, todo el gabinete y los gobernadores de Morena van a pasar por encima de la ley y se van a meter hasta el cuello en la elección. Van a usar todos los recursos públicos y los programas sociales para hacer ganar al candidato presidencial de Morena y si por alguna razón este pierde, va a ser difícil que reconozcan su derrota.

Por otro lado, tanto el PAN, pero sobre todo el PRI, están muy desprestigiados ante la población y la presencia del PRD es cada día menor y no suma casi nada a la alianza. Ese desprestigio de los partidos y en especial de sus dirigencias, provoca que la gente que no está de acuerdo con Morena prefiera no salir a votar y deje la cancha libre a los partidarios de López Obrador.

En las elecciones del domingo el triunfador fue el abstencionismo, sobre todo de aquellos que no están de acuerdo con López Obrador y Morena, pero que no les convence votar por los partidos de la alianza Va por México. Esta, que en un inicio pretendía ser una alianza con las organizaciones de la sociedad civil, se ha quedado solo en una alianza electoral de los tres partidos.

No hay que seguirle haciendo el juego a MC, dándole una importancia que no tiene, ya dejó claro que no va a ser parte de la alianza y seguramente su dueño, Dante Delgado, va a buscar ir sólo o aliarse con quien más le convenga, Morena.

Los partidos de oposición y las organizaciones políticas a su alrededor están más preocupados por quien puede ser el candidato, como se va a elegir o que propuesta van a tener, que por fortalecer a VaporMexico.

Si queremos que haya “tiro”, deberíamos estar dedicados a convencer a la ciudadanía de que debe votar en contra de Morena por el bien del país y sus familias. Para lograrlo deberíamos buscar una verdadera alianza con la sociedad civil organizada.

Los partidos y las dirigencias no van a cambiar, por lo que para que la gente vote por ellos tenemos que lograr que los partidos sean un instrumento de la ciudadanía y no esta, un instrumento de los partidos como sucede.

La única forma de ganar es con el apoyo de la sociedad civil para que la gente, sin cambiar la mala opinión que tiene de los partidos, salga a votar y lo haga por la alianza de la sociedad civil y los partidos de oposición.