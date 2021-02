Como con la banca, el efecto de la cruenta recesión que enfrenta la economía con siete trimestres consecutivos de caída, aún está por reflejarse en los balances del segmento de los intermediarios no bancarios.

Conformado por sofomes, arrendadoras, uniones de crédito y sofipos la realidad en cada caso es diferente. El factor común fue un 2020 apretado y con esfuerzos para reestructurar los créditos de la clientela.

Conforme a los datos a septiembre de la CNBV de Juan Pablo Graf en general hay una fuerte disminución del crédito y las utilidades. También la insolvencia ha crecido. Por ejemplo el IMOR de las sofipos está en 12.5 por ciento.

Además en un año tan complejo como 2021, la película ni siquiera está completa con rubros muy afectados como el comercio, inmobiliario, turismo, transporte.

Los no bancarios crecieron fuerte en los últimos años. Ayudó el énfasis para la inclusión financiera y que la banca no atiende a las micropymes.

Dada la falta de medidas contracíclicas, éstas son las más castigadas, porque además la banca de desarrollo tampoco ha cumplido con el rol protagónico que exigiría el momento.

Vaya, su cartera apenas creció 2.9% a septiembre con un incremento anual de sus ganancias del 22.4%. La de Nafin primero comandada por Eugenio Nájera y ahora por Carlos Noriega incluso cayó 8.3 por ciento. Eso sí, la del Banco del Bienestar que lleva Diana Álvarez avanzó 12 por ciento.

Para los no bancarios además de sostener el crecimiento y contener la morosidad, el reto es el fondeo. Recién al asumir la ASOFOM Felipe de Jesús Salaices, se habló de esto último. Con José-Oriol Bosch de la BMV ahí presente, se dijo que el año pasado 20 sofomes obtuvieron 135,000 mdp. Claro que no todas las 1,700 firmas de ese rubro pueden acceder. Tampoco las sofipos o las uniones de crédito.

Hay desesperación de no contar con una banca de desarrollo promotora. Sin estímulos fiscales ayudaría. Se estima que en la astringencia actual, FIRA de Jesús Elizondo se ha distinguido, no así la Financiera Nacional de Desarrollo (FND) de Baldemar Hernández prácticamente muerta y Nafin-Bancomext demasiado moderadas.

Así que frente a un 2021 complicado, la banca de desarrollo tampoco hace diferencia.

Salones de fiesta amagan cierres y con Akabani

Otro rubro en momentos apretados es el de salones de fiesta. Antes de la pandemia generaba 14,000 empleos. Hoy está al 20% con impacto en meseros, cocineros, músicos, valets, etc. La Asociación de Recintos y Banquetes de la CDMX que lleva Larisa Navarro y Valeria Jiménez ya ha presentado al gobierno de la capital protocolos para regresar de manera segura. Con Fadlala Akabani titular de Desarrollo Económico se construye un plan de aperturas con aforos de 20% a 30% en espacios abiertos y de día. Aún no hay nada. En su caso el tiempo apremia. Arrastran un pasivo de 700 mdp por cancelaciones y de no poder abrir antes del 15 de marzo, se plantea el cierre de empresas y la liquidación de activos.

Que sí aprobarán cambios a Ley de Banxico

Más allá de lo mucho que se ha expuesto en el Parlamento Abierto, se estima que la iniciativa que presentó el senador Ricardo Monreal para reformar la Ley de Banxico se va a aprobar. Prevalece intacto el espíritu de resolver la problemática del manejo de los dólares que reciben migrantes, servidores turísticos y de zonas fronterizas y que se estima ha ignorado el sector financiero. Banxico de Alejandro Díaz de León ha peleado para buscar otras alternativas. Como quiera no habrá que esperar demasiado.

Conago hoy por turismo y Torruco ausente

Tras la caída del 55% de los ingresos en 2020, urge tomar medidas de fondo para impulsar al turismo. Hoy reunión exprofeso de Conago. Encabezará Carlos Mendoza gobernador de BCS. Estarán Braulio Arsuaga del CNET, Luis Niño de Rivera de ABM, José Manuel López de Concanaco y José Medina Mora de Coparmex. Curioso, no estará Miguel Torruco titular de Sectur.

