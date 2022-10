¿Es posible la paz?

El peor enemigo de México es la inseguridad, y sin lugar a duda, estamos viviendo el episodio de inseguridad más complejo en los últimos años. Según el Inegi, casi 70% de la población considera insegura la ciudad donde vive, 22 millones de mexicanos fueron víctimas de algún delito, 5 de las 10 ciudades más inseguras del mundo son mexicanas, y la desconfianza en nuestras instituciones y autoridades encargadas de la seguridad aumentó considerablemente en este último año.

Con este escenario de referencia, hace unos días se aprobó un dictamen en el Senado de la República, que es considerablemente mejor a la primera versión discutida en Diputados hace algunas semanas, y que tiene como objeto mantener la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Pública hasta el año 2028.

Entre los cambios más importantes, está que las tareas que se realicen serán conforme a la doctrina policial civil y nunca tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno. También se agregaron informes semestrales para evaluar resultados, la participación más activa de los gobernadores quienes remitirán anualmente a los congresos locales y al Consejo Nacional de Seguridad Pública una evaluación, con una perspectiva a seis años sobre la situación de inseguridad local, la integración de una comisión bicameral (senadores y diputados) quienes podrán citar a los titulares de las dependencias de seguridad de no sentirse satisfechos con los informe y evaluaciones, así como un fondo de apoyo a las entidades federativas y municipios para fortalecer sus instituciones de seguridad pública, a partir de este próximo 2023.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, ya inició una gira por la República Mexicana para pedirle personalmente a todos los diputados locales que avalen esta minuta. Primero, se aprobó en Oaxaca con 33 votos a favor, después se visitó Sinaloa para sensibilizar a los legisladores y alcaldes. Este martes se estará llevando a los parlamentos de Chiapas y Tabasco, y me tocará como diputada de los tabasqueños escucharlo en el Congreso del Estado.

Bienvenido el diálogo con el secretario Adán Augusto, siempre y cuando sea en un formato abierto y transparente y no un simple monólogo, porque el voto de confianza que se le está dando a la nueva estrategia de López Obrador definitivamente no es un cheque en blanco, sino una nueva oportunidad para que finalmente hagan bien su chamba.

Familiares, amigos y compañeros de trabajo han sido víctimas de la delincuencia, y me atrevo a decir que a estas alturas no conozco a nadie que esté exento de este flagelo. Por eso, sigo considerando que la única forma de contar con una seguridad pública efectiva debe ser a través de un enfoque integral, basado en la prevención, la participación ciudadana, y el rediseño de los modelos policiales y de justicia con pleno respeto a los derechos humanos; algo que con sólo la intervención del Ejército no será posible.

Construir la paz es tarea de todos, la reconstrucción y eficiencia de las instituciones federales, estatales y municipales debe iniciar de inmediato, con la celeridad, la solidez y el compromiso que exige nuestra sociedad. En política no existen fórmulas mágicas, pero cuando hay voluntad política sí se puede construir un país más próspero y en paz; esa es mi apuesta.

