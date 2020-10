La economía mundial se comportará mejor de lo que se esperaba, pero la calamidad del coronavirus está lejos de haber terminado, dijo Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI. La economista nacida en Bulgaria emitió dos recomendaciones: a los países ricos les toca hacer “todo lo que sea necesario” (whatever it takes). A los países con menos recursos les toca hacer “todo lo posible” (whatever is posible).

¿Cómo ve el FMI a México? para saberlo no hay nada mas útil que el documento que el organismo dio a conocer ayer 6 de octubre. Hay un toque de optimismo cuando se refiere al PIB. La caída en el 2020 será de “sólo” 9% y el crecimiento en el 2021 sería de 3.5 por ciento. De ahí en adelante, alrededor de 2% anual... todo esto sólo en caso de que no haya rebrotes del covid.

El FMI es muy crítico de la forma en que México ha manejado la política económica. Reconoce la fortaleza de las finanzas públicas y la solidez de los números del sector externo y del sector financiero. Critica que el gobierno no utilice el margen de maniobra que otorga esa fortaleza. Recomienda que se otorguen apoyos fiscales como una forma de limitar el daño presente y facilitar la recuperación. El daño es significativo, el porcentaje de la población en pobreza pasará de 36 a 48 por ciento.

El FMI compara desfavorablemente lo hecho por México respecto a otros países. No está haciendo “todo lo que sea necesario” ni “todo lo posible”. Hasta ahora, sólo ha gastado 0.7% del PIB en apoyos, comparado con 3% promedio de los países emergentes de la OCDE. Las medidas aplicadas en otros lados son diversas, e incluyen créditos y rembolso del IVA. Si México otorgara apoyos fiscales equivalentes a 2.5-3% del PIB podría incrementar el PIB en 4% en el mediano plazo, calcula el FMI. Estos recursos podrían dedicarse a un incremento sustancial del gasto en salud y a ofrecer apoyos para los que no caben en ninguno de los programas que ahora existen. En relación con mipymes, enfatiza que no basta con los créditos, sugiere que haya tregua en el pago de algunos impuestos y contribuciones, además de subsidios a los salarios.

¿Cómo se pagaría todo esto? El FMI recomienda una reforma fiscal, que incluya los impuestos a las personas, gravámenes a las propiedades, revisar el IVA y no subsidiar la gasolina. A Pemex, el FMI le dedica unos párrafos. Recomienda poner una pausa en las inversiones nuevas en refinación, léase Dos Bocas y destinar los recursos a producir en campos que sean rentables.

¿Qué opina el gobierno mexicano de las recomendaciones del FMI? El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, subió a Twitter una respuesta donde hace algunos comentarios. El primero, muy relevante, destaca que el gobierno de AMLO es el primero en permitir la difusión de este tipo de trabajos del FMI sobre México. Acto seguido deja claro que no coincide con las recomendaciones. En particular las relacionadas con el incremento de los impuestos, “menos en la actual coyuntura de la recesión del Covid-19”, dice. La estrategia es combatir la evasión fiscal, que equivale a 2 o 2.5% del PIB. Sólo como contexto, lo dicho por Gabriel Yorio tiene algo de lógica: en medio de una crisis, la teoría económica recomienda no subir impuestos.

En la breve réplica al FMI, el subsecretario Yorio no emite una sola palabra en defensa de la estrategia de Pemex ni a la estrategia del gasto público. Para ese tema, tenemos un Twitter de la secretaria de Energía, Rocío Nahle: “Desde hace 40 años, México recibió recomendaciones de frenar inversión en infraestructura para producir combustibles y petrolíferos. Eso nos llevó a una dependencia del exterior y a un enorme déficit de gasolinas”. Esto es cierto, pero ¿viene al caso, aquí y ahora?

Sólo como contexto, en una crisis lo recomendable es reducir pérdidas y detener las hemorragias financieras. Dos Bocas costará mínimo 8,000 millones de dólares y no ha demostrado cómo generaría retornos. Ojo: el FMI no habla de achicar Pemex, sino de administrar mejor los recursos que son muy escasos.

