La pregunta si habría cambios en el gabinete se “plantó” para que el Presidente Andrés Manuel López Obrador definiera de alguna manera a la elección del próximo domingo como el gran parteaguas político de su mandato.

Más allá del resultado electoral, obviamente, al empezar el segundo y final tramo de su gobierno, el Presidente decidirá si debe transformar, consolidar o ajustar lo que será su legado.

Obviamente, quienes queden en el gabinete sabrán que ya no habrá margen de error, no si aspiren a ser vistos como posibles, eventuales o probables participantes en la lucha sin cuartel por la sucesión del 24 que empezará con el parteaguas.

¿Llegaron los medicamentos de la UNOPS?

Para acallar las maledicencias, en Palacio Nacional se anunció que ya firmaron y pagaron los contratos para que empezaran a llegar los medicamentos e insumos adquirimos por la UNOPS.

Obvio, el gigantesco operativo de la vacunación exige mucho, pero los medicamentos e insumos están en la ventanilla de la Secretaría del Bienestar y de alguna manera en Birmex y nada informan.

Evitarían críticas si montaran transmisiones con las llegadas de los medicamentos e insumos adquiridos. A menos que no hayan llegado o que no los hayan podido distribuir, a pesar de que dijeron “ya están encamino los oncológicos”.

Hay recuperación, pero con inflación

“Mayor inflación y crecimiento del PIB este año, pronostica Banco de México” decía la principal de primera plana de El Economista de ayer 3 de junio, bien pudo dccir Banxico, hay una buena noticia y una mala.

Por si bien su pronostico de mayor recuperación del crecimiento con un margen entre 6 y 7 por ciento este año es alentadora nueva, no lo es que la inflación actual podría persistir hasta el segundo trimestre de 2022.

Hace mucho, pregunté a una persona: ¿por qué le preocupa la inflación, si tiene mucho dinero? Su respuesta fue lapidaria: “Porque en la inflación los únicos que pierden son los que menos tienen y eso no es bueno para nadie. Y no era economista.

NOTAS EN REMOLINO

El próximo martes, cuando el Presidente Andrés López Obrador reciba a la vicepresidente de Estados Unidos Kamala Harris, se confrontarán dos avezados políticos. Las agendas previamente acordadas evitan choques... A quien esto escribe las manifestaciones violentas de los normalistas le dejan la impresión de que algunos grupos radicales han estado haciendo públicos ensayos generales... Aconseja el INE que las personas contagiadas de COVID 19 no acudan a las casillas el próximo domingo. Si, como parece, no se ha repuesto el expresidente Felipe Calderón, no podrá, más bien, no debe ir a votar... El obsecuente magistrado presidente del Tribunal Electoral, José Luis Vargas, ha completado la tarea asignada. No hay candidatura para Porfirio Muñoz Ledo. Lo arrojan a la cuneta de la pista política. ¿Cómo dicen? Así paga el diablo a quien bien le sirve... Algunos señalan que la cadena árabe Al-Jazeera hizo y transmitió un espléndido reportaje de la triste situación de los pobladores de la zona de Aguilillas, Michoacán. Si, me dijeron amigos, pero ellos vienen y luego se van a su tierra...