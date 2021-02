De por sí México nunca ha sabido aprovechar la enorme ventaja de ser fabricante de dispositivos médicos (DM). Ya quisieran otros países emergentes contar en su territorio con más de 90 empresas que desarrollan, producen y comercializan una gran gama de equipo médico, tecnología y material de curación. Son no menos de 40 plantas las que en territorio mexicano producen equipos, tecnologías, material de curación y una diversidad de insumos que sin ser medicamentos sí son muy relevantes para la atención de los pacientes. Con la pandemia hoy más que nunca nos queda claro su papel vital.

Sus cadenas de producción y distribución son muy distintas a las de farmacéutica, y sin embargo viven el mismo desorden y caos de compras gubernamentales derivando en un desabasto notorio el cual puede agravarse este 2021.

Este sector también pide piso parejo y desde hace meses pedía ser escuchado por UNOPS que nunca antes ha comprado DM y menos 600 distintas claves al mismo tiempo. Finalmente la semana pasada pudieron sentarse con sus directivos y les hicieron ver aspectos técnicos, de forma y de fondo y de logística que entorpecen la participación de muchas empresas y derivará en que muchas claves terminen sin abastecer; no por falta de interés de proveedores, sino porque no son claras las condiciones.

Si al sector farmacéutico les emproblemó que se haya hecho a un lado a los distribuidores, para el caso de los DM ha significado una incertidumbre absoluta, y muchas empresas, aun cuando cumplen con la descripción del producto solicitado, prefieren no participar por falta de claridad en cosas básicas como número de piezas y tipos de presentaciones que sí tienen registro de Cofepris pero no coinciden con el Compendio Nacional de Insumos para la Salud. Ante cualquier duda, la respuesta de UNOPS es “apegarse al compendio”. El problema es que dicho Compendio no está apegado a la realidad. Aparte, hay empresas de DM que no son titulares de su registro sanitario; han sido las distribuidoras especializadas, las que preparaban o integraban paquetes acordes a las necesidades de cada institución; hoy sin ellas, al sector le resulta muy complicado y lo más seguro es que muchas claves de estos insumos queden desiertas.

Otro aspecto preocupante es que las compras se están haciendo sin incluir servicio y mantenimiento, algo fundamental para la óptima operación de los equipos. Es algo que pesó mucho con las compras de respiradores y ventiladores de la Cancillería de Marcelo Ebrard en el extranjero; no consideraron ese aspecto. Si hubieran escuchado a las empresas instaladas en México que rogaban ser vistas, otra hubiera sido la historia, mucho menos costosa en términos de vidas.

Ahora, el equipo UNOPS responde que si lo hubieran sabido antes... Y está atado de manos porque en muchos aspectos no toma decisiones pues debe consultarlo con Insabi. Al menos esa fue la respuesta de Giuseppe Mancinelli en la reunión de la semana pasada al sector integrado en la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos (AMID) que lleva Fernando Oliveros, y a la sección de DM de Canifarma que lleva Rafael Gual. Lo malo es que Insabi tampoco lo tiene claro.

Y los tiempos ya están muy rebasados. UNOPS quedó de responderles el 11 de febrero pero los proveedores tienen que presentar propuestas el 12 de febrero.Los DM son parte importante de la megacompra de insumos. En el 2020, de acuerdo con datos del Inefam de Enrique Martínez y José Carlos Ferreyra, este segmento sumó 28,000 millones de pesos de un total de 80,000 millones de pesos que vale el mercado público.

Aunque para este 2021 no se sabe cuánto será, puede ser que se contraiga mucho sobre todo porque redujeron demasiado el número de claves: de 4,500 en el 2019, a 700 para el 2020 y para el 2021 dejaron solo 600 claves.Como se ve la cosa, para este año el IMSS, ISSSTE, Sedena, Pemex y Semar seguirán haciendo adjudicaciones directas de DM que son de lo más oscuro, ineficiente y desgastante tanto para compradores como para proveedores.

maribel.coronel@eleconomista.mx