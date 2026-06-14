Gobierno del estado impulsa Distrito Turístico en torno al Puente de la Transformación

Después de una espera de 70 años, concluye obra que reduce tiempos de traslado, fortalece la economía local y convierte a la región en una nueva puerta de acceso a la Mixteca poblana.

La subsecretaria de SECIHTI federal, Celina Peña Guzmán destacó que esta infraestructura representa un importante apoyo para las y los jóvenes estudiantes de la región.

PUEBLA, Pue.- Con la consolidación del Puente de la Transformación y la creación de un Distrito Turístico que integrará chinampas, viveros, gastronomía, artesanías, espacios culturales y atractivos para visitantes, el Gobierno del Estado proyecta una nueva etapa de desarrollo para las comunidades de San Baltazar Tetela y Los Ángeles Tetela. Durante un recorrido de supervisión, el gobernador Alejandro Armenta Mier constató que la infraestructura opera al 100 por ciento y destacó que esta obra pone fin a siete décadas de rezago en materia de conectividad.

El ejecutivo estatal explicó que el puente representa una acción de justicia para comunidades que durante más de 70 años permanecieron separadas por barreras geográficas que limitaron su crecimiento económico y social. Además, expresó su confianza en que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visite Puebla para conocer esta obra estratégica.

Como parte del proyecto integral, Alejandro Armenta Mier anunció que el Distrito Turístico incluirá chinampas productivas, viveros, un corredor gastronómico y artesanal, un mirador con medidas de protección, un letrero emblemático y una explanada dedicada a los pueblos originarios de la región.

Asimismo, informó que "La Panga" evolucionará hacia un restaurante flotante que fortalecerá la oferta turística local, mientras que las festividades religiosas y tradiciones comunitarias recibirán impulso para preservar la identidad cultural y atraer visitantes.

Acompañado por la subsecretaria de la Secretaría de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación (SECIHTI) del Gobierno de México, Celina Peña Guzmán, el ejecutivo destacó que esta zona constituye una de las principales rutas de acceso a la Mixteca poblana y forma parte de la ruta del mezcal, por lo que el Gobierno del Estado, así como el Ayuntamiento de Puebla, instalarán cámaras de videovigilancia para garantizar condiciones de seguridad para habitantes, productores y turistas.

Por su parte, Celina Peña Guzmán compartió que el proyecto tiene un significado especial para ella, ya que durante su labor como profesora de secundaria en el barrio Los Reyes, en San Francisco Totimehuacán, muchos de sus estudiantes dependían de La Panga para llegar a clases. Señaló que ver concluida esta obra representa un sueño cumplido, pues permitirá que niñas, niños y jóvenes reduzcan significativamente sus tiempos de traslado.

Destacó que el puente fortalece la conexión con la cabecera municipal y constituye un acto de justicia, principio que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como eje fundamental para garantizar bienestar y oportunidades para todas y todos.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, señaló que actualmente, por el puente circulan alrededor de 150 vehículos cada 120 minutos. Precisó que la obra forma parte de un plan de movilidad que conecta el Periférico Ecológico con San Francisco Totimehuacán, Tecali y Tepeaca, además del tramo entre San Baltazar Tetela y San José El Aguacate, con una extensión total de 20.4 kilómetros.

Reiteró que la estructura cuenta con 480 metros lineales, 28 trabes y 28 columnas, además de adecuaciones técnicas que permitieron incrementar en 15 metros la profundidad de las cimentaciones para fortalecer su estabilidad y durabilidad.

La presidenta auxiliar de San Baltazar Tetela, María Fernanda Jiménez Camargo, destacó que los tiempos de traslado pasaron de 50 minutos por carretera o 25 minutos mediante La Panga a tan solo 90 segundos en vehículo y cuatro minutos a pie, lo que mejora significativamente la calidad de vida de las familias. Asimismo, informó que las comunidades de San Baltazar Tetela y Los Ángeles Tetela impulsan proyectos para fortalecer la convivencia social y religiosa mediante nuevas capillas y celebraciones conjuntas, entre ellas la feria del 4 de octubre, los festejos guadalupanos y la tradicional ceremonia para arrullar al Santo Niño sobre el puente durante diciembre.

En su intervención, el presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, reconoció el respaldo del gobernador Alejandro Armenta Mier para concretar una obra largamente esperada por miles de habitantes, quienes hoy cuentan con una conexión moderna y segura.

Las y los pobladores coincidieron en que el Puente de la Transformación representa un cambio histórico para la región. David García afirmó que ahora puede cruzar la zona en cuestión de minutos; Ana Rosa Navarro aseguró que la actividad económica crecerá en beneficio de las familias; mientras que Juan Bermúdez confió en que la nueva conectividad facilitará la comercialización de los productos del campo y abrirá nuevas oportunidades de desarrollo.