Ricardo Gallardo y Claudia Sheinbaum respaldan al talento potosino con experiencia mundialista

En un encuentro lleno de orgullo y cercanía, el Gobernador y la presidenta de México reforzaron la colaboración y el trabajo conjunto, además de reconocer a equipos potosinos que destacaron en el Futsal Mundialito Social IMSS 2026.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona convivieron y reconocieron el talento y esfuerzo de alumnas de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP) y a otras y otros deportistas potosinos que representaron con orgullo a la entidad en el Futsal Mundialito Social IMSS 2026.

El Mandatario Estatal destacó el logro de las Leonas de la Politécnica, subcampeonas nacionales, que vivirán la experiencia del encuentro Suecia contra Túnez, así como del equipo Tuneros de San Luis Potosí, campeones nacionales, quienes asistirán al partido Corea del Sur contra Sudáfrica, ambos encuentros en Monterrey. Subrayó que estos resultados reflejan el talento y la disciplina que hay en la juventud potosina.

Durante el evento también se reconoció al equipo T21, integrado por niñas, niños y jóvenes con Síndrome de Down, celebrando entre aplausos y acompañamiento de sus familias. Afirmó que en San Luis Potosí el deporte se impulsa sin límites, donde todas y todos tienen un lugar y una oportunidad real de desarrollarse.

Ricardo Gallardo señaló que este tipo de encuentros reflejan que el deporte está cambiando vidas y acercando oportunidades que antes parecían lejanas, a la par de reiterar que su administración seguirá apostando por la juventud porque el cambio que se vive y se siente también nace en las canchas, en el esfuerzo diario y en el orgullo de representar a San Luis Potosí.

La presidenta de México aprovechó su visita a San Luis Potosí para agradecer el apoyo del Gobernador a la Cuarta Transformación, a la par de refrendar la colaboración para que el país y la entidad avancen con más oportunidades para las familias de las cuatro regiones.