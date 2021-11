Cuando a México llegaron los cajeros automáticos (ATM) por ahí de inicios de siglo, cada banco fue adoptando una plataforma distinta, y para hacerlas compatibles y que se hablaran entre sí tuvieron que pasar varios años. Hoy todos usamos esas máquinas para retirar efectivo, conocer nuestro saldo o hacer depósitos, pero ese paso se retrasó por años debido a la incompatibilidad de plataformas tecnológicas.

Esa experiencia debe servir para los prestadores de servicios de salud que están en plena revolución digital, la cual se ve venir en forma muy acelerada en el país.

La buena noticia es que en Cámara de Diputados ya hay una iniciativa sobre salud digital que fue presentada el pasado jueves, y donde se ve que sí tienen muy claro todo el panorama, y tal parece tiene amplias posibilidades de ser aprobada.

Se trata de la “Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de salud digital” presentada por 18 legisladores integrantes de la Comisión de Salud y miembros de diversos grupos parlamentarios de la LXV Legislatura. Sólo viendo los nombres de quienes la firman -empezando por el presidente de la Comisión de Salud, Emmanuel Reyes y otros morenistas, así como el guanajuatense Éctor Ramírez Barba y otros panistas como Carlos Madrazo y Gabriel Quadri, así como el exsecretario Salomón Chertorivsky, de MC- permite prever amplia aceptación para que sea discutida y aprobada.

En dicha iniciativa se queda en claro que para que las tecnologías en salud operen de manera transparente y sean accesibles a todos, deben ser fácilmente escalables a la población en general y los sistemas en todas las regiones del país deben operar entre sí mediante plataformas compatibles e interoperables.

Es importante que haya esa claridad porque a final de cuentas esta revolución tecnológica es inevitable.

Por arrancar la receta digital

Entre los tantos aspectos que incluye esta reforma está por ejemplo la inclusión del software como dispositivo médico que, como un medicamento, tendrá registra sanitario; adicionalmente, será el empujón del arranque legal de recetas médicas electrónicas con firma digital del médico que la expida, y se define que las farmacias deberán contar con sistemas para aceptarlas y surtirlas.

En la exposición de motivos, se menciona que esta propuesta de reforma pretende que el uso de tecnologías digitales en salud sea ético, seguro, confiable, equitativo y sustentable; que cuide y preserve la seguridad, confidencialidad y privacidad en el uso de datos personales sensibles; que el uso de tecnologías en salud digital se base más en la prevención de enfermedades (mediante el monitoreo constante del paciente basado en aplicaciones o software) que en la reacción para atenderlas (situación que termina siendo mucho más costosa para el Estado); que coadyuve a evitar la desinformación y el mal uso de datos en materia de salud; que permita tener una sociedad cada vez más incluyente y con equidad en el acceso a servicios de salud; que el marco regulatorio en salud digital promueva la inversión, tanto pública como privada, en el desarrollo de todo tipo de tecnologías y en su aplicación a la salud de los mexicanos; que haya un acceso equitativo de las buenas prácticas en salud, compartidas a todos los niveles del Sistema Nacional de Salud; que dichas tecnologías permitan brindar ahorros sustanciales al Estado Mexicano mediante la prevención en salud y el uso más eficiente de los recursos públicos.

El mismo Inegi reconoce que la brecha digital ha estancado la expectativa de desarrollo de los mexicanos. Por eso urge no tardar más en no sólo permitir sino estimular con todo el uso de tecnologías de información y comunicación. Si así se hiciera se facilitaría con mucho una mejor cobertura de salud, e incluso se contribuiría a controlar de manera adecuada el Covid-19; y no sólo eso, también futuros brotes epidémicos.

