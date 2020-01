Al no tener facultades la Fiscalía General de la República (FGR ) para presentar iniciativas de ley, tendrán los senadores morenistas que convertir en proyectos de ley las ideas de la FGR y la Consejería Jurídica de la Presidencia sobre la reforma judicial.

Tardarán más, porque esa reforma será columna en la que descansarán las políticas públicas para atender la crisis de inseguridad y violencia que agobia a la nación.

Eso de las diferencias en el gabinete sobre la reforma, según quien pergeña estas líneas, fue maniobra de humo y espejos para que la angustiada opinión pública acepte cambios enérgicos.

Alfonso Romo, de encargos y sofocones

A querer o no, el Ejecutivo federal no puede dejar de escuchar al jefe de la Oficina de la Presidencia, porque constituye el único puente con los grupos empresariales, siempre recelosos, y su mediador ante las tendencias radicales en el gobierno.

A veces parece que no sólo no se le escucha, sino que, sin la menor consideración, lo desmienten a las pocas horas de que hace algún anuncio a los empresarios, lo cual lleva a suponer que el neoleonés no ha agotado su cuota de sofocones.

Ayer, anunció que en tres semanas se dará a conocer el plan de infraestructura del gobierno y la Iniciativa Privada en el sector energético. Pero hay que esperar la reacción a su afirmación de que “si no hay crecimiento, no se podrá atender a los 50 millones de pobres del país”.

Los relevos en el INE, ¿asunto de Estado?

Al hablar ante los diputados de Morena, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, les advirtió que antes del próximo abril deben elegir a cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral y que es “tarea de Estado”, quizá para que no les gane la vocación partidista.

En conferencia de prensa repitió el mensaje el coordinador de la mayoría, Mario Delgado, quien machacó con el estribillo de que “antes se elegía por cuotas de partido, pero nosotros somos distintos”. Lo veremos, aunque uno sea escéptico, pues nos dicen que “ahora sí habrá elecciones limpias”, como si las demás no lo hubieran sido. ¿Quieren decir que no fue limpio el triunfo de Morena en junio del 2018? Es pregunta.

Notas en remolino

Ya empezó la agitación en escuelas del Instituto Politécnico Nacional, lo cual sólo permite concluir que, como dicen en el rancho, no importa la educación, porque la cabra tira al monte... Los problemas por el etiquetado apenas empiezan. Los legisladores habrán de corregir cuando empiecen los productores norteamericanos a quejarse en la Casa Blanca... El canciller Marcelo Ebrard y la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, asistieron desde la tercera fila al performance político del presidente estadounidense Donald Trump para firmar la proclama de ley del T-MEC... Por cierto, tendrán que reconsiderar en el gobierno mexicano el número de inspectores fitosanitarios que garanticen la calidad de las exportaciones agropecuarias, si no queremos bloqueos y sanciones... La morenista alcaldesa de Cancún ya inició un pleito con los hoteleros, por evadir impuestos, dice...