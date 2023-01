¿Cómo lograr tus metas financieras en el 2023?

Personalmente no creo en resoluciones o propósitos de Año Nuevo, porque se quedan simplemente en buenas intenciones. Pero sí creo en metas, en constancia y en disciplina, en ir paso a paso, porque es la única manera de lograr cambios significativos y duraderos.

Hay gente que se saca la lotería o que crea un negocio y después lo vende por millones. Hay también deportistas, artistas o “influencers” a los que les va muy bien y logran construir en poco tiempo un patrimonio importante. Pero son excepciones.

La realidad es que las cosas no se dan así y no suceden de golpe. No podemos subir una montaña de un salto: la única forma de hacerlo es paso a paso. En el camino habrá obstáculos, muchos parecerán insalvables.

En ocasiones podremos salvarlos, en otras tendremos que volver atrás e intentar un camino diferente. Pero siempre, si queremos llegar a la cumbre, tenemos que seguir caminando. Claro: hay gente que se frustra, claudica y nunca llega. Otros dan mil pretextos.

En finanzas personales los he oído todos: “es que gano muy poco”, “no me alcanza”, “tus consejos son para ricos”, etc. En este espacio siempre he tratado de brindar herramientas, algunas muy concretas y otras a manera de reflexión, para que las entiendas y entonces puedas saber cómo y en qué momento usarlas.

Por ejemplo, he hablado de prioridades, de tener claro lo que es importante para ti y de cómo el cambio verdadero se genera de adentro hacia afuera. De ahí surge la fuerza que necesitas para seguir caminando y no claudicar. De tener la mente fija en tu objetivo.

Hace dos semanas en este espacio te enseñé a establecer metas SMART (específicas, medibles, alcanzables, realistas y temporales). También comenté lo importante que es no cometer el error de querer hacer demasiadas cosas a la vez. No eres malabarista. Enfócate en una o dos metas, las más importantes y significativas para ti. Esas son las cumbres que quieres alcanzar. Traza un plan de acción y empieza a caminar.

¿Cuáles son tus objetivos? ¿Quieres salir de deudas? ¿Quieres formar un patrimonio que te permita, eventualmente, dejar de trabajar? ¿Ya tienes tu fondo para emergencias? Las metas no tienen que ser demasiado “grandes” o ambiciosas.

He visto que a muchas personas les cuesta mucho controlar sus gastos y por eso se endeudan. Lo han intentado todo: han hecho presupuestos, registros de gastos pero nada parece funcionar. Entonces, antes de pensar en salir de deudas, por ejemplo, se tienen que enfocar en esto que es el origen de todos sus males.

Ellos tienen que aprender a tomar control de su dinero, a través de un plan de gastos. Hacerlo no es algo que se aprenda y se haga y listo.

Como todo, es un proceso y se necesita práctica para dominarlo. Eso no significa que sea difícil. Es como cualquier deporte, no lo vamos a dominar en la primera sesión pero si seguimos entrenando, vamos a ser mejores cada día.

Algo que puede ayudarnos mucho es descomplicar nuestras finanzas personales. Hay gente que tiene una cuenta de nómina, pero también cuentas de ahorro o fondos de inversión para distintas cosas. Se la pasan moviendo dinero de un lado a otro según lo necesitan. Otros tienen complicadas hojas de cálculo que intentan captar cada detalle.

Manejar nuestras finanzas personales se convierte en un trabajo que requiere una buena cantidad de tiempo, que podríamos aprovechar en cosas más significativas para nosotros. No es sostenible con el tiempo. A veces menos es más.

Lo más importante para lograr tus objetivos, en el 2023 y siempre es: Enfócate en lo que es verdaderamente importante para ti y no intentes hacer demasiadas cosas a la vez. Paso a paso. No es una carrera de velocidad, pero sí de resistencia.

Constancia y disciplina son la clave.

contaco@planeatusfinanzas.mx