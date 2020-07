El rubro de la exhibición de cine está atento a la decisión del gobierno de la CDMX a cargo de Claudia Sheinbaum, que hoy podría modificar la tonalidad del semáforo de naranja a amarillo.

Tras 15 semanas de cierre de las 7,500 salas en el país, se imaginará la presión económica.

Ya tuvieron que cerrar nueve complejos de Cinépolis de Alejandro Ramírez y tres de Cinemex que lleva Rogelio Vélez. Si se considera que en cada uno trabajan entre 20 y 40 empleados, al menos se perdieron 500 plazas.

Los cierres de Cinépolis fueron en Durango, Querétaro, León, Celaya, Toluca y tres en la CDMX y los de Cinemex en Nuevo Laredo, Monterrey y Aguascalientes.

¿Seguirán las cancelaciones? Tábata Vilar, directora de Canacine, hace ver que es difícil pronosticar. Nadie conoce el rumbo de la pandemia. Si el semáforo va a amarillo en CDMX, por su importancia, será una gran ayuda.

Según Canacine, que preside Fernando de Fuentes, en el lapso de la pandemia se han dejado de vender casi 136 millones de boletos con un golpe de unos 7,500 mdp.

Con semáforo amarillo, es improbable que este mismo fin de semana se abran las salas. Esto quizá se verá hasta el 24 de julio para dar tiempo a los distribuidores a reposicionar material. En ese negocio los estrenos son nodales, pero queda por ver lo que decida Hollywood, ya que en EU con los rebrotes de la pandemia, Disney, por ejemplo, canceló Mulán o Bob Esponja. Los cines ya están perfectamente pertrechados en materia sanitaria con señalización y aforos acotados. Cada espectador debe quedar aislado a 2 metros a la redonda. También se han colocado sofisticados filtros de aire, conforme a lo recomendado por OMS. Hay experiencias exitosas en Corea del Sur o Japón que pretende replicar la industria mexicana, que por el número de salas es la 4ª más influyente del planeta. Veremos.

En tintero de Aleática Aeropuerto de Toluca

Será a fin de mes cuando Sergio Hidalgo termine su relación con Aleática. Todavía ayer 15 de julio, estuvo en algunos consejos antes de ceder la estafeta a Sergio López. Su renuncia tiene que ver con un cambio en lo que es el perfil del puesto. Menos manejo de crisis y más un apuntalamiento operativo con asuntos de carácter técnico en ingeniería. Un tema que quedó en el tintero fue la venta del 49% del Aeropuerto de Toluca. La emergencia la impidió. Hay una carta de intención y se convino con SCT de Javier Jiménez Espriú retomarla en 2021.

Hoy ahí no hay ni un solo vuelo comercial. Todos son privados.

Desacuerdos con ajustes en White & Case

No todos los abogados que salieron del despacho White & Case que encabeza Ismael Reyes Retana están conformes con la versión que dio la compañía. Fueron nueve especialistas y de ellos siete socios. Según esto el asunto estaba pendiente del 2019. María Ancira con siete años en la firma y que era socia, señala que en su caso el ajuste no lo esperaba. De hecho estaba por iniciar su traslado temporal a NY. Al informar de los recortes, explica, no se dijo que fuera por el perfil o desempeño laboral. Más bien se adujo como causa la crisis del Covid-19 y otras circunstancias por las que atraviesa la firma aquí.

Formaliza SHCP petición a burócratas

Éramos muchos y parió la abuela. El miércoles Thalía Lagunas, oficial mayor de SHCP, emitió el escrito para solicitar que los funcionarios de todas las dependencias donen parte de su sueldo por la austeridad. Incluso se instruyen porcentajes y hasta líneas de captura. De no creerse, máxime la tremenda crisis.

Refrendo a Grupo Salinas por Cemefi

No es la primera vez, así que ayer 15 de julio, Grupo Salinas de Ricardo Salinas Pliego fue refrendada, junto con todas sus compañías como Empresa Socialmente Responsable por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) que preside Jorge Villalobos.