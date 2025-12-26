Arca Continental buscará nuevos mercados de crecimiento en la distribución de bebidas alcohólicas

Arca Continental, a través de su subsidiaria AC Bebidas, continúa avanzando en su estrategia de crecimiento mediante la expansión de su portafolio de distribución de bebidas alcohólicas en México, Perú y Argentina, con el objetivo de capturar nuevas ocasiones de consumo y generar fuentes adicionales de crecimiento en sus mercados más relevantes de América Latina.

La segunda embotelladora de productos de la marca Coca-Cola detalló que esta expansión se basa en tres segmentos: bebidas alcohólicas listas para beber, licores y destilados, y cerveza.

En dichas categorías opera programas piloto de distribución en México, Perú y Argentina, aprovechando su infraestructura logística y su presencia en múltiples puntos de venta.

“En la categorías de bebidas alcohólicas (buscamos) la expansión de nuestro portafolio para capturar nuevas avenidas de crecimiento”, indicó en una presentación a inversionistas.

En el segmento de bebidas alcohólicas preparadas, Arca Continental ha incorporado productos listos para consumo que combinan la colaboración de marcas como Jack Daniel’s & Coca-Cola y Bacardí & Coca-Cola, así como bebidas preparadas a base de Topo Chico.

“(Buscamos) capturar nuevas ocasiones de consumo y posicionarnos en la categoría con nuevas innovaciones y marcas”, se lee en el documento.

En el segmento de licores y destilados, Arca Continental continúa trabajando en programas piloto de distribución en México, Perú y Argentina, integrando 16 SKUs de marcas de Diageo a su portafolio.

Dicha alianza fue anunciada desde el 2022 y continua con su desarrollo. Entre las marcas que distribuye se encuentran Johnnie Walker —incluida su versión Black Label—, Buchanan’s, Smirnoff, Baileys, y Tanqueray.

En el negocio de cerveza, Arca Continental avanza con la generación de sinergias operativas y comerciales con el programa piloto con Heineken en los mercados México, Perú y Argentina, los cuales asegura han sido “exitosos”.

Arca Continental expuso en la presentación que durante su trayectoria de más de 130 años mantiene marcas icónicas como Topo Chico y una alianza estratégica con The Coca-Cola Company desde 1926.

La empresa ha expandido su portafolio a más de 140 marcas y 1,800 SKUs, impulsando categorías como aguas, bebidas carbonatadas y no carbonatadas, de cola y saborizadas, donde mantiene participaciones que van del 39.7 al 83.8% en México.