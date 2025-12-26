Lectura 2:00 min
Arca Continental buscará nuevos mercados de crecimiento en la distribución de bebidas alcohólicas
Arca Continental continúa avanzando en su estrategia de crecimiento mediante la expansión de su portafolio de distribución de bebidas alcohólicas en México, Perú y Argentina.
Arca Continental, a través de su subsidiaria AC Bebidas, continúa avanzando en su estrategia de crecimiento mediante la expansión de su portafolio de distribución de bebidas alcohólicas en México, Perú y Argentina, con el objetivo de capturar nuevas ocasiones de consumo y generar fuentes adicionales de crecimiento en sus mercados más relevantes de América Latina.
La segunda embotelladora de productos de la marca Coca-Cola detalló que esta expansión se basa en tres segmentos: bebidas alcohólicas listas para beber, licores y destilados, y cerveza.
En dichas categorías opera programas piloto de distribución en México, Perú y Argentina, aprovechando su infraestructura logística y su presencia en múltiples puntos de venta.
“En la categorías de bebidas alcohólicas (buscamos) la expansión de nuestro portafolio para capturar nuevas avenidas de crecimiento”, indicó en una presentación a inversionistas.
En el segmento de bebidas alcohólicas preparadas, Arca Continental ha incorporado productos listos para consumo que combinan la colaboración de marcas como Jack Daniel’s & Coca-Cola y Bacardí & Coca-Cola, así como bebidas preparadas a base de Topo Chico.
“(Buscamos) capturar nuevas ocasiones de consumo y posicionarnos en la categoría con nuevas innovaciones y marcas”, se lee en el documento.
En el segmento de licores y destilados, Arca Continental continúa trabajando en programas piloto de distribución en México, Perú y Argentina, integrando 16 SKUs de marcas de Diageo a su portafolio.
Dicha alianza fue anunciada desde el 2022 y continua con su desarrollo. Entre las marcas que distribuye se encuentran Johnnie Walker —incluida su versión Black Label—, Buchanan’s, Smirnoff, Baileys, y Tanqueray.
En el negocio de cerveza, Arca Continental avanza con la generación de sinergias operativas y comerciales con el programa piloto con Heineken en los mercados México, Perú y Argentina, los cuales asegura han sido “exitosos”.
Arca Continental expuso en la presentación que durante su trayectoria de más de 130 años mantiene marcas icónicas como Topo Chico y una alianza estratégica con The Coca-Cola Company desde 1926.
La empresa ha expandido su portafolio a más de 140 marcas y 1,800 SKUs, impulsando categorías como aguas, bebidas carbonatadas y no carbonatadas, de cola y saborizadas, donde mantiene participaciones que van del 39.7 al 83.8% en México.