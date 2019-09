A punto de cumplirse un lustro del asesinato en Iguala de los muchachos de la normal de Ayotzinapa, está por culminar la tarea de demolición iniciada en el otoño del 2014 por las ONG y personajes que hoy están en el poder.

Demasiadas declaraciones de Alejandro Encinas y de los que detentan la representación de los padres de familia. Tantas que le dicen al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que “hay que empezar de cero”.

Como se dijo aquí, no quieren matar al lobo porque se acaba el cuento tan rentable y prefieren mostrarle al fiscal lo que dejaron del caso y le dirán: “Estas ruinas que ves”.

PAN: cuando se olvidan orígenes

Aunque ocuparon dos sexenios seguidos la Presidencia de la República, o quizá por eso mismo, los actuales dirigentes del Partido Acción Nacional olvidaron sus orígenes y echaron a la basura el bagaje de valores acumulados durante ocho décadas.

Primero el calderonismo soslayó a quienes le dieron cuadros y le fortalecieron electoralmente. Llegaron al extremo que Germán Martínez Cázares los llamó “meones de agua bendita” en grave ofensa a millones de panistas creyentes.

La tonta alianza anayista con la izquierda alejó al panismo tradicional. Hoy, aturdidos por sus torpezas quieren arroparse en Vicente Fox, mal presidente y peor expresidente. Les falta humildad para reconciliarse con los panistas tradicionales. Quizá con ellos no ganen, pero sin ellos seguro pierden.

Guerra fría: los años emponzoñados

Como se dijo ayer en este espacio, juzgar la historia del siglo pasado a partir de las realidades del siglo XXI, es un despropósito, pero es peor enjuiciar al pasado a través de los prejuicios ideológicos. Eso reabre heridas que deben cerrar por el bien de la nación.

México fue campo de batalla de la Guerra Fría entre las dos superpotencias, Estados Unidos y la entonces Unión Soviética. Y los peores intereses de la geopolítica emponzoñaron las relaciones en la sociedad y contaminaron hasta la política nacional.

Pese a todo, aquí no hubo golpe militar, no hubo dictadura, a pesar de las tonterías repetidas por tantas lúcidas inteligencias y de quienes, después de tres democráticas alternancias en el poder, y pese a que, los del luto en el alma, quieren emponzoñarnos otra vez.

NOTAS EN REMOLINO

Ya encarrerados, me pregunto si en una de esas la Secretaría de Gobernación le daría una disculpa a familiares de los cristeros que murieron cuando se levantaron en armas contra el Estado mexicano. Conste, es sólo pregunta... En Oaxaca, el secretario de Finanzas del gobierno estatal, Vicente Mendoza, anunció que se liquidó anticipadamente la deuda por los 11 edificios de la Ciudad Judicial, los cuales ya son patrimonio de la entidad... Ricardo Monreal cabildea para que los senadores no le cambien ni una coma a las leyes secundarias de la reforma educativa. No vaya a ser que se enojen los de la CNTE, que cercarán el edificio cameral... Aunque el gobernador veracruzano, Cuitláhuac García, ahora tiene dos acusaciones para aprehender al exfiscal general Jorge Winckler, el asunto es un rompecabezas jurídico, pues sólo está suspendido con goce de sueldo. Acertijos de la 4T... Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, ha dicho que, según sugirió el fundador del partido, deben ser tres encuestas las que determinen quién suple a Yeidckol Polevnsky en la dirigencia nacional... Tienen razón los que se preguntan con qué autoridad moral lanza acusaciones Ulises Ruiz. Y opinan que el colmo sería que el lopezobradorismo, en un arrebato de ciego radicalismo ideológico, le diera crédito al exmandatario oaxaqueño... El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, advierte que el padrón electoral es la base de la certeza democrática...