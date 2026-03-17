Feria Xcaret de Arte Popular Mexicano presenta exposición y catálogo en el MAP

El éxito de una feria artesanal puede medirse por la cifra de venta en millones de pesos, pero su impacto económico, social y cultural va mucho más allá. Alcanza a millares de familias que dependen de ese trabajo, enaltece a las maestras y maestros que con sus manos y creatividad crean piezas únicas que representan la cultura y el espíritu creativo del país donde quiera que vayan, pero sobre todo, fortalece el ecosistema de creadores, consumidores, productores de materias primas, divulgadores y agentes culturales y de turismo que integran lo que ya es en México una industria creativa en franco ascenso y que cada año encuentran las formas más diversas de realización.

De todo ello dieron fe un grupo de artesanos, artesanas y directivas de la Feria Xcaret de Arte Popular Mexicano (FXAPM) al presentar el catálogo de la edición 2025, que no sólo es un compendio fotográfico de quienes participaron con sus respectivas piezas de fina artesanía, sino quizás el primer directorio de creadores disponible al público en México (con su teléfono, correo electrónico y su página de internet, si es el caso), organizado por categorías y las técnicas diversas que se practican en la creación de piezas artesanales, desde Baja California hasta la península de Yucatán, que encuentran en el barro, los textiles, la piedra volcánica, el papel amate, la madera, los metales, el vidrio o las fibras naturales su más excelsa expresión. El libro presenta, además, un calendario de las ferias y exposiciones que se realizarán durante 2026 en todo el territorio nacional.

Este martes, el Museo de Arte Popular (MAP) de la Ciudad de México fue escenario también de la apertura de la exposición fotográfica que acompaña este libro-catálogo, que estará en exhibición por dos semanas, integrada por 33 imágenes que realzan la destreza técnica y la calidad estética de las piezas y rinde homenaje a sus creadores.

Exposición fotográfica en el MAP. Foto: Cortesía

Allí se dieron cita, como anfitriones, Walther Boelsterly Urrutia, director del MAP; Mercedes Vigil, presidenta del Patronato Amigos del MAP; y por el Grupo Xcaret, Leticia Aguerrebere, directora corporativa de Arte y Cultura; Iliana Rodríguez, directora de Sostenibilidad y Dialogo Institucional; y Mauricio Kuri Curiel, director de Comunicación Corporativa.

Iliana Rodríguez destacó la presencia de los artesanos y artesanas que han sido desde la primera edición, en 2024, el corazón de la feria. "Son una fuente inagotable de muchas historias y muchas cosas que debemos de contar. En el grupo Xcaret tenemos ya más de 30 años trabajando seriamente en proyectos importantes de salvaguardia del patrimonio cultural. Nuestro propósito es hacer más feliz al planeta compartiendo nuestro gran amor por México", expuso.

Economía y vínculos

Leticia Aguerrebere se encargó de enumerar los resultados de la FXAPM 2025, que consolidó ventas directas por 23.3 millones de pesos para los 144 maestras y maestros artesanos participantes, provenientes de 22 estados del país y 18 comunidades indígenas, "cifra que representa un crecimiento superior al 68% frente a la edición anterior y confirma el alcance que ha tomado esta plataforma en favor del arte popular mexicano", destacó.

"Pero más allá de las ventas, uno de los resultados más valiosos fue la creación de vínculos. El 95% de los creadores participantes lograron hacer contactos para la comercialización de sus productos", refirió.

Leticia Aguerrebere, directora de Arte y Cultura de Xcaret. Foto: Cortesía

Destacó que los talleres de artesanías representados en la FXAPM emplean a 2,360 personas, de las cuales 66% son mujeres, lo que resalta el impacto en las economías locales y en el empoderamiento femenino. “La Feria demuestra que el arte popular no sólo preserva tradiciones, sino que también puede convertirse en una fuente real de ingresos y crecimiento para las comunidades. Queremos que cada maestra y maestro artesano regrese a casa con resultados concretos y con la certeza de que su trabajo es altamente valorado, porque cada pieza que vemos en la Feria es mucho más que un objeto, es territorio, es memoria, es creatividad e identidad", dijo Aguerrebere.

Tradición cultural y responsabilidad

Luego del informe se dio paso a un panel del que tomaron parte Hilaria Gómez, maestra textil, de Atla, Puebla; Oscar Sotelo, creador de Árboles de la vida con figuras de barro, de Metepec, Estado de México; Alejandro Vázquez, maestro rebocero, de Tenancingo, Edomex; Pedro Ortega, quien hace retablos con papel picado, de Tlalpan, Ciudad de México; Justino Miguel Cruz, maestro alfarero, de Zautla, Puebla; y Salomón Bazbaz, especialista y consultor de patrimonio cultural de la UNESCO.

Panel de artesanos FXAPM.. Foto: Cortesía

Los creadores compartieron su testimonio respecto de cómo ha contribuido la Feria Xcaret en su actividad, que va por la tercera edición, y el impacto que tiene en sus comunidades. Hilaria Gómez hizo hincapié en la naturaleza comunitaria de las artesanías que fabrican, en la importancia de visibilizarlas, debido a que el telar de cintura es una técnica que está desapareciendo, debido a los tiempos y costos de producción, pero para la cual, asegura, aún hay mercado. "El telar de cintura, por ejemplo, requiere más trabajo que el bordado, pero cuando yo lo llevo a vender, es lo primero que se vende", dijo, como invitando a las nuevas generaciones a no dejar que se pierda esta tradición.

Alejandro Vázquez alertó del riesgo que corre otra prenda en peligro de extinción, que es el rebozo de jaspe, gracias a la cual da empleo en su taller a 40 personas. Señaló que la Feria Xcaret representa una oportunidad de visibilizar este tipo de trabajo y contribuye a preservarlo.

El especialista Salomón Bazbaz destacó que el libro-catálogo “permite establecer contacto directo con los artesanos y saltarse al intermediario, saltarse a toda una serie de cosas que han lastimado el trabajo de muchos artesanos”.

Compartió que participar y ver la feria en 2025 fue "como estar en un museo vivo". Y añadió: "para poder ver todo lo que hay en la feria, tendríamos que viajar 10 años o 20 años por México y encontrar a todos los maestros y maestras, para mí fue una experiencia extraordinaria (...) es importante decir que el patrimonio cultural inmaterial es un legado que recibimos del pasado, que es importante para nosotros, pero que lo tenemos que legar para el futuro, para nuestros hijos. Entonces es un tesoro, pero también es una responsabilidad, todos los esfuerzos que hagamos en México, ya sea de la iniciativa privada, ya sea de las asociaciones civiles, ya sea del propio gobierno, son muy importantes para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial".

Un gran escaparate

En conversación aparte con El Economista, la directora de Arte y Cultura del Grupo Xcaret, Leticia Aguerrebere, adelantó que la tercera edición de la FXAPM será los días 24 a 27 de septiembre de 2026, en la que se elevará a 150 el número de artesanos y artesanas participantes, y que el concurso de este año será dedicado a la temática del Escudo Nacional.

Destacó que con apenas dos ediciones y una en puerta, la FXAPM se ha consolidado con un gran escaparate para visibilizar el trabajo de las y los artesanos mexicanos ante los ojos del turismo nacional e internacional. De acuerdo con sus cifras, en 2025 la feria tuvo una asistencia de más de 8 mil visitantes de países como Estados Unidos, Canadá, Portugal, Indonesia, Lituania; ello sin contar con la totalidad de los huéspedes de los hoteles del grupo Xcaret que suman más 2,700 habitaciones, cada una con una copia del catálogo y elementos decorativos de arte popular mexicano, por lo que de algún modo los visitantes viven esa experiencia.

Como dato adicional, mencionó que sólo para decorar las 1,800 habitaciones del nuevo Hotel México, el grupo invirtió 100 millones de pesos en artesanías.

"En cada pieza de arte popular hay una historia que contar y una tradición que preservar", concluyó.

Foto: Especial

Feria Xcaret de Arte Popular Mexicano 2025

En cifras

23.3 millones de pesos en ventas directas

144 artesanas y artesanos titulares participantes y 145 acompañantes

60% de las y los artesanos proviene de algunas de las 18 comunidades indígenas presentes (22 estados)

95% reportó haber establecido contactos clave para futuras oportunidades comerciales

2,630 empleos generan los talleres que asistieron