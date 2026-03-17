Incendio mata a cinco en perímetro de Dos Bocas

Al menos cinco personas murieron por un incendio junto a la refinería Olmeca en Paraíso, Tabasco de Petróleos Mexicanos (Pemex) por aguas aceitosas que se habrían desbordado y prendieron fuego, dijo el martes la empresa.

Entre los muertos por el incendio, que se dio en el exterior de la barda perimetral de la refinería, hay una trabajadora de Pemex, según un comunicado de la compañía.

Previamente, la petrolera informó que sofocó el fuego que se detectó a las 6:00 horas alrededor de la barda perimetral del predio 1 de almacenamiento de hidrocarburos de la Refinería Olmeca.

Según las primeras evaluaciones, el evento pudo originarse por la acumulación de posibles residuos de hidrocarburos derivada de las lluvias torrenciales e inundaciones registradas en la zona y su posterior ignición, cuyas causas se desconocen.

La estatal aseguró que las instalaciones de almacenamiento de hidrocarburos de la planta estaban sin afectaciones y en condiciones operativas normales.

Derivado de las condiciones generadas por el evento, el fuego alcanzó la barda perimetral de la instalación, sin embargo, no afectó la infraestructura.

Respecto a las cinco personas que lamentablemente perdieron la vida, se informó que cuatro de ellas pertenecían a una compañía de servicios externa a Pemex, quienes transitaban a bordo de un vehículo en una vialidad federal aledaña cuando ocurrió el siniestro.

La refinería Olmeca fue ⁠construida e inaugurada durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, como parte de la estrategia para que México deje de depender de la importación de gasolina del extranjero.

La obra, cuyo precio más que duplicó el estimado originalmente, pasando de 8,000 a más de 20,000 millones de dólares, ha tenido dificultades desde su inicio para producir de manera estable desde el 2022.

La planta registró un proceso promedio de 134,382 barriles por día el año pasado, lo que significó una utilización de 39.5% de la capacidad instalada a lo largo de todo el año en este complejo que inició operaciones en 2024, cuando sólo procesó en el promedio anual 23,420 barriles diarios con un uso de 7% de su capacidad total programada en 340,000 barriles por día.