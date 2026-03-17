Producción de Codelco tiene fuerte tropiezo en enero

Codelco, la gigante estatal chilena del cobre, inició el año con un retroceso en su producción propia, lo que ha llevado a exejecutivos de la firma y analistas a dudar sobre el fuerte salto de desempeño que registró al cierre de 2025 y que le permitió cumplir con su objetivo anual.

La semana pasada, la estatal Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) informó que la estatal produjo 91,000 toneladas del metal, su cuarta cifra de producción mensual más baja de esta década, representando una baja interanual del 1.8% y un desplome del 47% al compararse con el registro de diciembre.

En diciembre, la compañía reportó su mayor producción mensual de los últimos años, con 172,300 toneladas métricas, superando ampliamente el promedio mensual de 105,600 toneladas registrado entre enero y noviembre.

Varias fuentes objetaron cómo se logró ese aumento, si la cifra representa cobre totalmente refinado y qué implica para los objetivos a largo plazo de la minera de impulsar la producción a su meta de 1.7 millones de toneladas para 2030.

"Siempre las cifras se maquillan en toda la industria para mejorar el cumplimiento de metas, pero ahí hay diferencias importantes que son al menos cuestionables", comentó a Reuters un alto exejecutivo de la firma, quien prefirió el anonimato porque mantiene un cargo relevante en la industria.

"Lo menos, hubo mala planificación", agregó. Reuters entrevistó a cuatro exejecutivos de Codelco de alto rango, quienes coincidieron en las dudas y relevaron la dificultad para cumplir su objetivo al final de la década.

Tras tocar mínimos productivos de un cuarto de siglo en 2022-2023, por la baja en las leyes del mineral y problemas con proyectos clave de modernización, la minera chilena Codelco logró elevar su producción en 2024 y superó esa cifra en tan solo 3,000 toneladas en 2025, alcanzando las 1.33 millones de toneladas.