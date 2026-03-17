Norteamérica ya ve cómo regresar a su terreno materias primas de fármacos

Hace décadas, México no era cualquier jugador en el mundo de los ingredientes farmacéuticos activos (los llamados APIs que son el corazón de los medicamentos). Fue en México donde en los años 40 nació Syntex, la pionera mundial en sintetizar esteroides hormonales, progesterona, cortisona y hasta los primeros anticonceptivos orales. Gracias al modelo de sustitución de importaciones y a políticas que protegían la industria (de 1940 a 1980), crecimos fuerte en ese renglón. Para los 80s, México producía localmente casi 80% de sus principios activos, y hasta exportábamos a la región.

Empresas mexicanas como Senosiain, Silanes, Carnot, Grupo Basol, Neolsym y otras extranjeras instaladas aquí desarrollaron tecnología de punta en síntesis orgánica. La Segunda Guerra Mundial nos dio un empujón extra. Pero a fin de siglo llegó la apertura con el TLCAN en 1994 y todo cambió. Las enormes escalas de Asia con costos bajísimos, nos hizo cerrar plantas, perdimos terreno y hoy dependemos de las importaciones: Apenas 4% de los APIs que hoy usamos se hacen aquí. Lo bueno es que nos quedó una base industrial y experiencia; tal parece que llegó el momento de revivir.

La pandemia y las tensiones geopolíticas nos han mostrado lo frágil que es depender de tan lejos para insumos tan fundamentales. India y China concentran casi todos los ingredientes farmacéuticos; India tiene casi la mitad de los registros ante la FDA y China crece su capacidad a pasos agigantados.

Cada vez se ha hecho más clara la conveniencia de que Norteamérica haga equipo. Se ve venir una alineación de planetas entre México, Estados Unidos y Canadá, y el T-MEC es el marco ideal. Si lo aprovechamos, podemos traer de vuelta parte de esa producción estratégica.

Estados Unidos mueve sus fichas en serio. Crearon la Strategic Active Pharmaceutical Ingredients Reserve (SAPIR) para tener seis meses de stock de 26 medicamentos clave, priorizando proveedores locales o cercanos. Usan la Defense Production Act -que permite acelerar la producción de materiales esenciales por seguridad nacional-, simplifican trámites de las agencias regulatorias FDA (alimentos y medicamentos) y EPA (protección ambiental), y destinan fondos para relocalizar genéricos esenciales.

Canadá no se queda atrás: invirtió más de 1,200 millones de dólares en su estrategia de biomanufactura, con centros de excelencia como el de Edmonton y plataformas flexibles para producir de principio a fin.

Un análisis reciente de la Brookings Institution (uno de los centros de pensamiento más influyentes del mundo) lo explica clarito: insta a construir una cadena norteamericana inteligente con eslabones inequívocos: Investigación de alto nivel en EUA, manufactura barata y rápida en México y expertise regulatorio de primera en Canadá. Aquí no va lo de aranceles que suban los precios de medicamentos; mejor dar incentivos trilaterales. Destacan que México tiene ventajas inmejorables: cercanía, costos laborales bajos, logística rápida y el tratado comercial. Esto no solo nos da seguridad sanitaria, sino empleos de calidad y exportaciones dentro de la región.

Bien nos dijo ayer Astrea Ocampo, al asumir la presidencia de Amelaf -la asociación que reúne a laboratorios farmacéuticos de capital mexicano-: “Ahora estamos en un momento de transición hacia economías de tipo regional y en el bloque de Norteamérica se requiere que México retome un papel más activo”. La ventaja logística es contundente: desde CDMX puedes llegar al sur de Estados Unidos por tierra en 24 horas o máximo 72, ambos países tenemos costa este y oeste, y viene más inversión en infraestructura ferroviaria y de carreteras que nos va a dar una competitividad brutal. No podemos dejar de tomar esa oportunidad.

Y hablando de oportunidades, el nearshoring ya está atrayendo proyectos farmacéuticos fuertes: en Hidalgo se anuncian inversiones de grandes empresas por varios miles de millones de dólares. Tecnologías modernas como la manufactura continua y la química en flujo están cerrando la brecha de costos con Asia, haciendo plantas más flexibles y ecológicas. El mercado mexicano de APIs crece al 4-5% anual y hay enorme demanda de genéricos de calidad. Todo suma para una autosuficiencia regional que nos proteja de futuras crisis y nos haga más competitivos.

Al final, una producción compartida en Norteamérica reduciría riesgos, garantizaría medicamentos sin interrupciones y nos posicionaría como bloque sólido en el ámbito sanitario.

Plan México de Sheinbaum está alineado a esto

En este escenario, el Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum se acomoda muy adhoc pues no sólo incluye al sector farmacéutico de lleno, sino que ya se anunciaron proyectos por más de 10 mil millones de pesos: Neolsyn con 500 millones para una planta de APIs, Kener con más de 5,000 millones en inyectables y terapias avanzadas, Genbio en hemoderivados y Alpharma en biofármacos y vacunas. A Cofepris le toca acelerar permisos. La Secretaría de Economía, de Marcelo Ebrard, platica con la alemana Bayer, la mexicana Sanfer, la canadiense Apotex, la isrealí Teva y hasta Pemex para insumos petroquímicos. Se supone que también hay un paquete de apoyo sin precedentes: incentivos de nearshoring (depreciación acelerada, exenciones) y compras públicas preferenciales.

Enojo y desasosiego por compra 2027-2028

Por otro lado, gran enojo e inconformidad está generando la compra de medicamentos y dispositivos médicos para 2027-2028. Varias señales detonaron el desasosiego: Primero, Birmex envió un mensaje anunciando una nueva investigación de mercado para comprar medicamentos. Se había prometido que sería un proceso abierto bajo tratados internacionales con subasta inversa, pero la convocatoria cambió de golpe. Solo podrán participar los titulares de registros sanitarios; se excluye a importadores y distribuidores que ofrecen precios más competitivos. Se privilegia a ciertos proveedores (“los de siempre” o “señores feudales”) y se margina a quienes ya surten y a los que el gobierno les debe dinero (IMSS Bienestar e ISSSTE siguen arrastrando adeudos importantes). Además, no hay libre competencia ni capacidad real para abastecer las necesidades nacionales. Se presenta como apoyo a la industria nacional, pero en realidad beneficia a unos cuantos con influencia directa en Palacio Nacional (la instrucción de comprarle a ciertas empresas viene de arriba, rebasando al subsecretario y al director de Birmex). Así como se ven las cosas, dicen conocedores, se anticipan precios más altos, incapacidad de abasto. O sea, así no hay por dónde esperar que termine la crisis de desabasto en el sector salud. Aún hay tiempo de rectificar.

La mesa directiva de Astrea en Amelaf

El Consejo Directivo de AMELAF que preside ahora Astrea Ocampo -de Grupo Neolpharma-, quedó conformado por Felipe de Jesús Ríos y Fernando Riedel como vicepresidentes; y como consejeros: Arturo Morales, Guillermo Narro, Roberto Rosas, María Teresa Tirado, Mayelin Silva, Esteban García, Humberto Tello, Luis Verduzco, Ignacio Luna y Federico Amezcua. Ya se verá el nuevo tono de esta Asociación que integra a laboratorios de capital nacional que por primera vez elije a una mujer para ocupar su presidencia, lo cual traerá bocanadas de aire fresco a un sector que ha sido un característico ´Club de Toby´. Seguro Astrea hará un buen dúo dinámico con Juan de Villafranca quien fue ratificado como presidente ejecutivo; pues como comentamos la coyuntura es inmejorable como para lograr enormes pasos en el desarrollo de la farma mexicana, sobretodo que se muestran siempre abiertos a sumar con Canifarma y AMIIF, cuyos directivos, por cierto, estuvieron presentes en el evento.

¿Fractura en Canifarma?

Y ya que hablamos de Canifarma, no podemos ignorar las versiones que nos llegan sobre el ambiente de agitación a su interior. Nos comentan que en la junta de consejo del último miércoles, antes de finalizar, pidieron que salieran los funcionarios de la Cámara y sólo se quedó la plana de los 12 directores de empresas que conforman el consejo directivo presidido por Guillermo Funes, donde se abordaron temas delicados que hacen prever próximos cambios en la estructura. Lo que sea, nos comentan, será después de la asamblea general que tendrá lugar el próximo 26 de marzo. Por cierto, un punto relevante en esa sesión será que le agregarán Dispositivos Médicos al nombre quedando: Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y de Dispositivos Médicos. Está por verse cuáles serán las siglas, ¿acaso CanifarmaDM?