Michoacán destina más de 7,000 millones de pesos para modernizar su transporte público

Con un sistema de transporte público rezagado por más de cinco décadas, Michoacán puso en marcha un plan de movilidad sustentable enfocado en modernizar la infraestructura urbana y mejorar la forma en que se trasladan los habitantes en sus principales ciudades.

De acuerdo con un comunicado del gobierno estatal, la estrategia contempla una inversión superior a 7,000 millones de pesos destinada al desarrollo de nuevos sistemas de transporte, entre ellos los teleféricos de Morelia y Uruapan, que operarán con energía 100% limpia, así como el Morebús, un esquema híbrido similar al Metrobús de la Ciudad de México.

Según la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, el punto de partida fue un sistema que ya no respondía a la realidad urbana del estado.

“El transporte público en Michoacán dejó de evolucionar durante décadas. Hoy el reto no es sólo modernizarlo, sino corregir un rezago que impacta directamente la calidad de vida y la competitividad de nuestras ciudades”, afirmó.

Como parte de las acciones, en Uruapan se avanza en la implementación de un Sistema Integrado de Transporte que incluye la renovación de flota. En este municipio se prevé la sustitución de 240 unidades, con una inversión inicial de 250 millones de pesos destinada al enganche de nuevos autobuses, además del retiro progresivo de vehículos con más de tres décadas de operación.

Además de la modernización operativa, el plan incorpora un componente ambiental relevante. Se estima que los nuevos sistemas permitirán reducir más de 40 toneladas de emisiones de dióxido de carbono al año, equivalente a retirar alrededor de 12,500 vehículos diarios de circulación, así como disminuir hasta en 44% la contaminación en las zonas donde operarán.

Butanda Macías agregó que el rediseño del sistema busca priorizar a peatones, ciclistas, mujeres y personas con discapacidad, en línea con modelos de movilidad más incluyentes.

El programa forma parte de una estrategia estatal para atender rezagos en infraestructura de transporte.