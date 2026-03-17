Gabriela SanClaudio: el ron del mar al presente

Pareciera que, en las conversaciones actuales en México, bebidas como el ron han quedado un poco en segundo plano mientras el mezcal —con su auge artesanal y cultural— ocupa el centro de atención. Sin embargo, este destilado nacido del mar y de intensos cruces culturales no solo resiste: experimenta un resurgimiento notable, ganando terreno en el segmento premium y en la coctelería contemporánea. Conversando con Gabriela SanClaudio, arquitecta y creadora de marcas con raíces venezolanas, surge una lectura más clara de por qué el ron, lejos de ser un trago olvidado, se ha convertido en un vehículo poderoso de memoria, territorio y pausa en la vida actual.

El ron toma forma definida en el siglo XVII en el Caribe, punto de encuentro entre Europa, África y las poblaciones indígenas. De la melaza fermentada surge una bebida que acompaña a marineros, sirve como moneda de intercambio y se convierte en emblema cultural que viaja en barcos y puertos.

“La música, el calor, la vida junto al mar… todo queda atrapado en su carácter”, comenta SanClaudio. Esa trayectoria popular y nómada es parte de la fuerza que aún conserva.

La geografía marca diferencias decisivas. Cada país interpreta la caña de azúcar a su modo: Venezuela no es Jamaica, Puerto Rico no es México. Las influencias españolas, británicas o francesas se entretejen con tradiciones locales y con climas que aceleran o moderan el añejamiento. En el calor constante, el ron madura deprisa; en temperaturas más variables, las barricas “respiran” y el líquido gana complejidad al interactuar con la madera. Esta diversidad explica por qué la categoría es tan amplia y rica.

Hoy la percepción del ron ha evolucionado. Lo que antes era “el trago del marinero” o el cliché de coctel playero ingresa con fuerza a las barras de coctelería contemporánea gracias a una mayor curiosidad del consumidor y a un interés renovado por las historias detrás de cada botella. La gente busca entender el origen, el proceso, el contexto. El ron deja de ser solo un producto para convertirse en experiencia cultural: un puente entre recuerdos, lugares y afectos.

Técnicamente, todo parte de la materia prima —melaza o jugo fresco de caña—, que define aromas y texturas; la fermentación aporta ligereza o intensidad; la destilación, pureza; y el tiempo en barrica, profundidad. Ese envejecimiento lento, nos recuerda que hay placeres que exigen paciencia.

La conversación regresa siempre al mar, cuna y ruta del ron. Durante la Ley Seca en Estados Unidos surgieron los rum-runners: lanchas rápidas y astutas que burlaban la prohibición transportando ron desde el Caribe. No eran simples contrabandistas; eran navegantes de verdad, que conocían el mar, ingeniosos frente a restricciones. Ese capítulo histórico refuerza la asociación del ron con libertad, rebeldía creativa y economías alternativas. En México, marcas como Mosquito Runner — cuya vocera es precisamente Gabriela— retoman ese imaginario marítimo y clandestino para explorar el ron contemporáneo.

SanClaudio ve en esa historia ecos actuales: tensiones entre control y deseo de autonomía, formas de vivir fuera de lo impuesto. En el presente, me gusta pensar que lo “clandestino” puede leerse como una actitud: elegir con intención, compartir con cuidado, valorar lo auténtico por encima de lo perfecto o la moda.

Pensar en el ron es pensar en el mar, en ese sentido, dialogar con una idea actual de lo valioso: no el precio, sino el significado acumulado a través de la historia.