Uber invertirá 500 millones de dólares en Argentina en los próximos tres años

A través de una publicación de redes sociales, el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, anunció que Uber invertirá 500 millones de dólares en el país trasandino para los próximos tres años con el fin de expandir su operación en el país, relanzar su aplicación de delivery -Uber Eats- y “seguir consolidando a Argentina como mercado prioritario”.

La noticia se dio a conocer tras una reunión con el CEO de la compañía, Dara Khosrowshahi, en el marco del décimo aniversario de la compañía en el país. En ella, también participó el viceministro de Economía, José Luis Daza, el gerente general de Uber Argentina, Eli Frías y el Head de Uber Eats Argentina, Juan Martín Cappellini.

Uber llegó el 2016 a Buenos Aires y desde su aterrizaje, más de 20 millones de usuarios utilizaron la aplicación móvil para trasladarse y más de un millón de personas lograron generar ingresos trabajando por medio de ella. A través de un comunicado, Khosrowshahi señaló que “Argentina reúne talento, adopción tecnológica y ambición de crecimiento, y por eso estamos comprometiendo US500 millones para los próximos tres años, con el objetivo de consolidar una visión global de plataforma que combina movilidad y delivery en un solo lugar”. La aplicación, que ya está presente en más de 50 ciudades del país trasandino, reportó en mayo de 2025 que más de 17,000 personas eligen a la firma para complementar sus ganancias mes a mes y que los viajes realizados por taxis a través de la aplicación representaban aproximadamente el 10% del total de los viajes en Argentina.