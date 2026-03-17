IED en Colombia tuvo su primer bimestre más débil desde 2021

La semana pasada, el Banco de la República de Colombia, en su actualización mensual de la balanza cambiaria, informó que la IED en febrero de 2026 alcanzó 814 millones de dólares. Al sumar los datos de enero y febrero, el acumulado del primer bimestre se ubicó en 1,296 millones de dólares, el nivel más bajo desde 2021 y por debajo del promedio histórico para los primeros bimestres desde 2002, que es de 1,477 millones de dólares.

El dato del segundo mes del año también muestra otras tendencias. Ya son 22 meses consecutivos en los que las remesas superan el flujo de inversión extranjera directa. La última vez que la IED estuvo por encima fue en abril de 2024, cuando alcanzó 1,565 millones de dólares, frente a remesas por 1,227 millones de dólares.

De igual forma, la IED lleva 11 meses sin superar el nivel de 1,000 millones de dólares. La última vez que lo hizo fue en abril de 2025, cuando se ubicó en 1,009 millones de dólares.

José Ignacio López, presidente de Anif, señaló que de forma estructural la inversión extranjera directa viene a la baja. “Grandes sectores receptores de inversión, como hidrocarburos y minería no están encontrando el clima de confianza necesario para atraer capital”.

Los datos muestran que aún persiste una alta dependencia del sector petrolero y minero para la entrada de divisas. Del acumulado de inversión extranjera directa de 1,296 millones de dólares que ha ingresado al país en lo corrido del año, 1,084 millones de dólares corresponden a este sector, es decir, 83% del total.

El otro 17% provino de otros sectores, según el desagregado de la balanza cambiaria del Banco de la República.

Si bien este sector representa 83% de los flujos que han entrado en lo corrido del año, también es cierto que los ingresos han disminuido frente al año pasado. En enero y febrero de 2025, el total por concepto de petróleo y minería fue de 1,256 millones de dólares. Para el arranque de este año se presentó una caída de 13.8% en los ingresos de este rubro.

López añadió que “en el caso de las entidades financieras hay un mayor apetito, y eso puede reflejarse en algunos meses en cifras positivas. El reto hacia adelante es cómo recuperar esa señal de confianza para atraer nuevamente IED en el sector de hidrocarburos, en el sector minero y también inversión relacionada con la generación y transmisión de electricidad”.

Analistas coinciden en que el sector petrolero será clave para que la inversión extranjera directa vuelva a niveles más altos en el mediano plazo.