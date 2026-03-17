Vestas ve reflote de energías renovables en México

La proveedora danesa de equipos, soluciones y servicios de la industria eólica, Vestas, tiene conocimiento de por lo menos 100 proyectos de empresas de generación renovable con almacenamiento que quieren instalarse en México, como respuesta a las solicitudes del gobierno. “Sí que es mucho” comparado con la casi total ausencia de permisos de los últimos ocho años.

Éstas fueron las noticias que Eduardo Ricotta, director general de Vestas para Latinoamérica, dio a El Economista, tras explicar que muchos inversionistas se fueron del país por la parálisis para nuevos proyectos. “Nosotros nos quedamos, conocemos el potencial y queremos poner de nuestra parte para aprovecharlo”, aseguró.

Vestas está en México desde hace 32 años e instaló las primeras turbinas eólicas del país. Hoy participa en la operación de 3,000 megawatts, que son el 40% de la capacidad eólica de México. Desde el 2018, sólo logró sumarse a la instalación de dos parques, pero la historia está por cambiar.

“En su convocatoria para agilizar permisos y la capacidad que buscan instalar en asociación con la CFE, el gobierno ha dejado claro que se preocupa por tener la tecnología correcta por ubicación y que busca que el sistema crezca al ritmo de la demanda”, dijo, “parece que se enteró por fin que necesita energía renovable”.

Al no consumir combustible, el costo nivelado de un megawatt eólico o fotovoltaico ronda los 50 dólares, contra 110 dólares de los ciclos combinados a gas. En cuanto a tiempos de entrega, los parques eólicos han pasado de construcciones que tardaban 36 meses hace 10 años, a máximo 18 meses y hasta un año en concretarse.

Por lo que la participación ideal de renovables en un sistema no existe, dijo: “no hay tope, será siempre el máximo posible de esta tecnología”.

Y en México el crecimiento del consumo eléctrico será de 2% anual, sin contar la expansión acelerada de data centers de requerimiento intensivo de energía. Para ello, además de la proveeduría y mantenimiento de los grandes equipos de su marca, Vestas cuenta con un área de desarrollo de negocios dedicada al estudio de la tecnología adecuada para cada región y necesidad.

Eduardo Ricotta reconoció que en México existe un cuello de botella en materia de transmisión eléctrica, aunque aseguró que se vive igual en buena parte del mundo y que es ahí donde con la gestión de la tensión el gobierno se puede apoyar en la experiencia de los desarrolladores para tomar las decisiones que den estabilidad a las redes.