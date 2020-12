Aunque es sabido que el semáforo vigente se discute políticamente entre semana, el viernes 4 de diciembre la autoridad sanitaria difundió dos mapas de la República Mexicana con el mismo título “Semáforo de riesgo epidémico 7 a 20 de diciembre”. En el primero se delimitan 4 grupos de estados empleando los criterios de clasificación implantados desde el 14 de agosto por la SSA y en el segundo aparece en el espectro cromático un nuevo grupo entre naranja y rojo denominado “en alerta de llegar al nivel máximo de riesgo”. La gerencia técnica de la epidemia avizora un grupo intermedio sin asignarle un color específico, pero si una alerta. Lo anterior abre múltiples preguntas sobre la nueva agrupación y los criterios empleados, pues desde hace algunas semanas los resultados del semáforo de riesgo son mapas cromáticos por estados y no tablas con números como se presentaba con anterioridad. Para no caer en explicaciones simples y superficiales dejemos que los datos nos digan algo y con ello podamos describir mejor lo que sucede con el COVID en diciembre de 2020 en México.

Según el semáforo actualizado, el grupo en color verde formado por tres estados (Veracruz, Campeche y Chiapas) concentran 12% de la población nacional. Los que se encuentran en color amarillo (Oaxaca, Tlaxcala y Colima) representan 5% de la población nacional, mientras que Baja California y Zacatecas (máximos riesgo epidémico, se ubican 4% de los habitantes). El resto de la población que en el primer mapa están en color naranja habita en 24 estados y representan 79% de la población nacional, sin embargo, en el segundo mapa, este bloque se divide en 10 estados en alerta -37% de la población- y 14 estados que se mantendrán en color naranja, 42% de los habitantes.

¿Qué dicen otros indicadores de estos cinco grupos?

Empecemos por lo más obvio. Los estados invierten de manera desigual en elaboración de pruebas para diagnóstico de COVID-19 y seguimiento de contactos. La grafica muestra que desde el inicio de la epidemia ha existido un franco desbalance con el número de pruebas aplicadas por habitante según el nivel de riesgo epidémico para la primera quincena del mes de diciembre. Al llegar a la semana 48, por cada prueba per cápita que se aplicaba en los estados en color verde, en los estados en color amarillo se realizaron 2, en los de color naranja 6.7; en los casi rojos 5.2 y en los estados en color rojo 5.7 pruebas por cada 100 mil habitantes. Además, en los estados de mayor riesgo epidémico se observa una tendencia a aumentar las pruebas que se practican, mientras que en los de “bajo riesgo” la tendencia es en dirección opuesta. Nunca es tarde para insistir que sin pruebas no hay datos.

Fuente: DGE/SSA. Datos Abiertos https://www.gob.mx/salud/documentos/datos-abiertos-152127

La tasa de reproducción efectiva (Rt) de COVID-19 representa el numero promedio de casos secundarios que son probables que se produzcan a partir de una persona enferma. Según las estimaciones del Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud (IHME por sus siglas en inglés) llama la atención que la Rt del 8 al 19 de noviembre ubica 19 estados por arriba de 1 lo cual equivale a 63% de la población del país en mayor riesgo de infectarse. https://covid19.healthdata.org/global?view=total-deaths&tab=trend

Llama la atención que dos estados ubicados en verde tienen Rt por arriba de 1: Veracruz 1.25 y Campeche 1.03. Una Rt mayor a 1 significa que se esperan más casos secundarios por cada caso. El hecho de que se hayan declarado en libre tránsito en los estados de color verde implica una mayor propagación del SARS-COV-2. En contraste coincide que 8 de los 10 estados en alerta máxima y los dos en rojo presentan una tasa de reproducción efectiva por arriba de 1, con el cual la medida de mantener el asilamiento preventivo es consecuente.

Los casos infectados estimados por IHME para la primera semana de diciembre equivalen a 32% de la población, es decir 40 millones, y se estima que a final de año aumentará a 38%; esto es, un incremento de 20% en el transcurso de un mes. La proporción de la población infectada para los estados en bajo riesgo epidémico es 19% y para final de año ascenderá a 26% lo cual implica un incremento de 40% en el mismo periodo. El hecho de incrementar el número de infectados está asociado a la elevada tasa de reproducción efectiva y en consecuencia generará un incremento en el número diario de muertes por COVID-19. De hecho, se estima que el mes de diciembre será el que más muertes concentre durante de la epidemia en México. Estas aumentarán de 14,689 en noviembre a 23,476 en diciembre, siendo el estado de Veracruz el que más contribuirá a ese incremento. De hecho, lo estados que duplicarán o triplicarán el número de defunciones que sucedieron en el mes de noviembre son: Campeche, Durango, Guanajuato, Estado de México, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Veracruz.

Si bien el semáforo del mes de diciembre establece una alerta de “casi rojo” para 10 estados en donde se concentra 37% de la población del país que puede ser de mucha utilidad para las autoridades locales y la población que habita en esos estados, también abre un margen de incertidumbre en los denominados estados de color verde o bajo riesgo que no solo concentran 11% de los habitantes, sino que ahí habita la mayor parte de población indígena del país con serios problemas de acceso a los servicios de salud. La práctica en salud pública para proteger a la población del contagio debe incluir mensajes de que las cosas se pueden poner peor, pero no pueden hacernos pensar que estamos bien, cuando los datos, las proyecciones y lo que vemos a nuestro alrededor no es consistente con una narrativa optimista. Como todas las crisis, la pandemia también hace política, aumentando las desigualdades e invisibilizando a poblaciones marginadas.

*El daltonismo es un defecto genético, no es una enfermedad adquirida y consiste en la dificultad para distinguir los colores, particularmente el rojo y el verde. Al daltónico no solo le cuesta trabajo distinguir estos colores, sino el espectro que hay alrededor de los dos colores.

*El autor es Profesor de la Universidad de Washington.

rlozano@uw.edu

Twitter: @DrRafaelLozano