Como otras ramas de la industria, el aluminio no se encuentra en su mejor ciclo desde 2018, dada la incertidumbre. El año pasado apenas mantuvo su nivel de producción, y este 2020 se estima terminará con una caída del 20 por ciento.

Para un negocio que significaba hasta el año pasado un valor de mercado de 15,000 mdd y que en 95% está compuesto por micropymes, se imaginará que con la actual crisis cerrarán en definitiva miles de pequeñas empresas.

La Cámara Nacional del Aluminio (Canalum) que desde el 14 de agosto estrena presidente en la persona de Francisco Beltrán, esperará la información oficial para conocer el daño exacto de esta coyuntura.

Beltrán, mandamás de Aluminio Extral, que opera en Querétaro y CDMX, es un viejo conocedor de este negocio en el que ha permanecido desde hace 47 años.

Amén del desplome, el aluminio también tuvo que aguantar el confinamiento, ya que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo ubicó como no esencial. Muchos ya no abrieron. Este insumo, cada vez está más en nuestra vida. Se calcula un per cápita anual en México es de 12 kg puesto que está en medicamentos, envases, computadoras, artículos del hogar, autos, etc. Un 64% de la demanda del aluminio lo generan en partes iguales construcción y automotriz.

Hoy un Tesla de Elon Musk puede tener hasta 60% de sus componentes de ese material. Por desgracia México no tiene yacimientos de bauxita y el grueso del aluminio se importa de Canadá, EU, China, Rusia, India, Vietnam.

Aún así, aquí opera la fundidora más grande de AL, que es Alumicaste de Fernando Díaz Martínez con una capacidad de 14,000 tons, así como otra potencia regional en perfiles, que es Cuprum de Eugenio Clariond.

Canalum es la cámara más nueva en el país con sólo tres años. Inició con 20 miembros y ya tiene 34. Un objetivo de Beltrán es llegar a marzo del 2021 a 150, ya que esta agrupación está orientada a apoyar al gremio.

Con Economía de Graciela Márquez se busca empujar la certificación ISO de sus miembros, ya que el trámite es muy caro. Nuestro país es también un buen exportador de aluminio con 600,000 tons anuales. No sólo vía el rubro automotriz, sino que también se venden ventanerías o escaleras con altos estándares.

El T-MEC, se juzga, es una gran oportunidad, al igual que las restricciones de Donald Trump a China. Justo Canalum pretende empujar más en ese ámbito, con la idea de diversificar el comercio hacia Canadá o AL.

Así que pese al entorno, Beltrán y Canalum echados para adelante.

Logra ANPACT tregua de un año a NOM 044

Otro dolor de cabeza que han enfrentado los fabricantes de camiones, autobuses y tractocamiones es la NOM 044 que implica utilizar nueva tecnología en motores con la EURO V y EPA 7. Añejo expediente en el que la ANPACT de Miguel Elizalde ha objetado la falta de producción de diésel ultra bajo en azufre (UBA). Amén de las tres grandes ciudades y algunas zonas acotadas, Pemex de Octavio Romero no tiene capacidad para suministrarlo. La petición a Semarnat de María Luisa Albores es permitir la co-existencia con el estándar vigente que es EURO IV y el EPA 4, máxime la crisis. Había reticencias, aunque ya se concedió una prórroga de un año para la aplicación en diciembre del 2021. Algo ayuda.

Biopappel su 17% el miércoles y sin prórroga

El miércoles vence el plazo de la oferta por el 17% del capital de Biopappel de Miguel Rincón Arredondo. Las casas de bolsa ya solicitan a los clientes confirmar sus posturas. La adquisición corre por cuenta del vehículo Enverlis que conformaron los socios de control de la papelera. Se ofrecieron 26 pesos por título, lo que supone una prima del 70%. De no lograrse al menos el 95% se retirará la postura, y le adelanto no habrá ninguna prórroga.