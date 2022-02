El empresariado está en proceso de decidir quien presidirá al Consejo Coordinador Empresarial, donde se supone están representadas todas las cámaras industriales, comerciales y de servicios.

Importan los nombres, sí, pero importa más que la mayoría de los empresarios decida cuál será su actitud ante un Gobierno que, a veces policía malo, a veces policía bueno, ha conseguido hasta ahora apaciguar descontentos.

Algunos prefieren, por la salud de los negocios, no confrontar; otros quisieran hacer frente común, “antes que sea tarde”, dicen. Podría ser; pero otros dudan enfrentar a un Gobierno al cual quedan dos años y siete meses más. ¿Cómo se definirán?

Aguacate, ¿diplomacia? No, realidad electoral

El pasado once de febrero amenazas a uno de sus inspectores en las granjas de aguacate de Michoacán, llevaron a Washington a suspender la importación de aguacate mexicano hasta garantizaR la seguridad de su personal.

Siete días duró la suspensión. “Un éxito de la capacidad negociadora del Gobierno mexicano”. “Una prueba de las buenas relaciones y la buena voluntad del Gobierno de Estados Unidos”. “Gracias a la buena relación de Palacio con la Casa Banca”.

En la vida real los aguacateros norteamericanos dijeron no podrían cubrir la demanda, habría carestía y subiría el precio, un lujo para la Casa Blanca que enfrenta la peor inflación en 40 años y reabrieron la frontera. ¡US loves mexican avocado!

¿No pudiste controlar? Pues intenta intimidar

Salvo publicaciones en El Economista, inadvertida pasó la aceptación presidencial de que ya no alcanzaría el tiempo sexenal para desmontar muchas instituciones autónomas construidas “durante el tiempo oscuro del neoliberalismo”.

Así, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, es una autonomía no incómoda, incomodísima, pues quitó al Gobierno la facultad otorgar, renovar o cancelar concesiones, facultad que le daba inmenso poder sobre los medios.

Y Palacio decidió lanzar feroz campaña con su arsenal de armas legales, extralegales y metalegales para que medios y periodistas conozcan eso que los abuelos llamaban “el santo temor de Dios” y más o menos marchen al ritmo oficial.

NOTAS EN REMOLINO

Como se equivoca uno. Se suponía que los foros en Cámara de Diputados son para que los legisladores escuchen todos los puntos de vista sobre una iniciativa de ley para luego decidir cómo votar. Dice Ignacio Mier que no, que son foros de debate. ¿Y qué harán en comisiones?... Un diputado, vale, pero que la principal aspirante a la Presidencia por Morena, la Jefa de Gobierno de CDMX invite a violar la ley electoral no es la mejor recomendación... Este CEN del PAN se especializa en ofrecerle blancos al Gobierno revelando sus favoritos para el 24. No entienden que su candidato presidencial en 24 va a lo que en beisbol llaman “batear de sacrificio” ... ¿Por qué en la Aduana de Ciudad Juárez sentaron en los escritorios y ventanillas del personal civil a guardias nacionales durante el recorrido que dieron al Presidente López Obrador?... El gran desafío de la 4T es crear SU gran central obrera que reemplace a las creadas hace casi 90 años... Advertencia de Martín Lutero, vigente después de casi medio milenio: “Tengo tres perros peligrosos: la ingratitud, la soberbia y la envidia. Cuando muerden dejan una herida profunda” ...