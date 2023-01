América Latina es retratada por el surrealismo de la CELAC

Lo visto ayer 24 de enero, en Buenos Aires oprime la memoria desde donde emerge Macondo. Una reseña de García Márquez tendría que haber resultado memorable.

Alberto Fernández preparó el escenario de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) a manera de Foro de Sao Paulo o Grupo de Puebla, para celebrar el regreso de Lula a la región.

Lula entronizado como Papa de la Iglesia de las Izquierdas Latinoamericanas.

El cinismo de Alberto Fernández se disipa en época de la posverdad, es decir, a través de la mentira posmoderna. El argentino señaló a la “ultraderecha” como riesgo para la democracia en la región, sin querer revelar el motivo por el que Nicolás Maduro no pudo viajar a Buenos Aires: miedo a ser capturado por orden judicial al ser señalado como criminal.

Para Fernández, las dictaduras tienen vía libre por el carril de la izquierda; sólo es censurable la ultraderecha.

Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad, señaló Joseph Goebbels. En la actualidad, y para muchos activistas conspiracionistas de redes, una verdad repetida mil veces es quizás una mentira.

Por ejemplo: Alberto Fernández recordó el pasaje del supuesto golpe en contra de Evo Morales, pero no dijo nada sobre la violación a la Constitución de Bolivia operada por el propio presidente Morales en 2016 al haber desobedecido el mandato de la mayoría de los ciudadanos que votaron, vía referéndum, en contra de su intento de reelección. En política, el orden de los factores sí altera el producto.

En Argentina hay más tipos de dólar que modelos de la camiseta de futbol de la selección. La manera óptima de cambiar dólares es a través de los llamados “arbolitos”: personas que se encuentran afuera de sucursales bancarias y casas de cambio.

Desde hace varias semanas el periódico financiero argentino El Cronista avanzó la noticia sobre las negociaciones que el equipo de Lula, entonces presidente electo, estaba llevando a cabo con el gobierno de Fernández sobre la creación de una moneda: SUR.

En principio la creación de SUR sería para generar externalidades positivas en el comercio de ambos países.

Posteriormente, ayer durante la cumbre, se incentivó la libre interpretación. Argentina, en medio de arbolitos, lo que menos le puede generar un costo a su moneda es la propagación de una idea sobre el lanzamiento de una nueva.

Lo interesante es que ya existe Mercosur, modelo pensado para evolucionar hacia un estadio tipo Unión Europea. ¿Por qué está abandonado?

Fue claro el mensaje de Fernández hacia su vecino el uruguayo Luis Lacalle Pou. No estás contemplado en el matrimonio Brasil/Argentina. Pudo haberle dicho al presidente Lacalle. Pero no lo dijo públicamente. Lo que sí dijo ante el micrófono el presidente uruguayo fue: “Acá hay países que no respetan la democracia, los derechos humanos ni las instituciones. No tengamos una visión hemipléjica según afinidad ideológica”. Pidió a la Celac “no ser un club de amigos ideológicos” (El Cronista).

Desde Palacio Nacional, el presidente AMLO cerró el círculo surrealista al pedir la unidad de todo el continente, sí, incluyendo a Estados Unidos y Canadá. Su mensaje grabado para que fuera decodificado en la cumbre ha de haber caído como una mala broma: simplemente aplausos.

@faustopretelin