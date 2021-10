Reconoció el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la injerencia del crimen organizado que alteró cuando la elección en al menos cuatro municipios de Michoacán, pero “no fue generalizada”, y avaló las elecciones de gobernador.

En el caso de Sinaloa, si citamos al clásico reciente, se puede decir que todos callaron como momias, hasta los directamente afectados por el secuestro de militantes y funcionarios priístas en Sinaloa, la víspera de la elección del 6 de junio.

Uno se pregunta si la corrección política, alineada con la sexenal política de seguridad, tolerará la creciente injerencia criminal en las elecciones, venenosa influencia cuya erradicación podría llevar más de una generación.

A nadie importa una política industrial

Anuncian los grandes productores de vehículos sus preparativos para que dentro de ocho años surtir al mercado estadunidense sólo de vehículos eléctricos, sin que en el Gobierno de México den señales de acciones para impedir sea dañada la principal fuente de exportaciones.

Tal parece que ni la señal que recibió la titular de Economía Tatiana Clouthier de la ventana de oportunidad para que atraer a México la producción de chips que a mediano plazo eliminaría la dependencia de Norteamérica de productores asiáticos.

Quizá en Palacio Nacional, donde se toman las grandes decisiones, los asuntos políticos no dejan tiempo a los prosaicos temas neoliberales de los que depende el desarrollo nacional y, sí, hasta el futuro de la 4T.

Incontrolables, los seguidores de políticos

A veces, como dice el clásico de Palacio, hay que repetir las historias, como aquella del gobernador jalisciense Enrique Álvarez del Castillo cuando propuso a los líderes de los tres principales grupos políticos ir a elección para escoger candidato a la alcaldía de Guadalajara.

“¡No, señor Gobernador, usted ponga candidato, confrontarnos sería asegurar una derroca electoral”, respondieron! El gobernador les preguntó porque era tan difícil que se pusieran de acuerdo.

“Nosotros fácilmente nos ponemos de acuerdo, pero nuestros seguidores no, ellos guardarán los rencores y votarán en contra, pero si usted lo escoge, se la mentarán a usted, pero se disciplinarán”. Resignado, el gobernador optó por las mentadas y acordó con ellos un candidato.

NOTAS EN REMOLINO

Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral sabe que el Partido Oficial cumple instrucciones de lincharlo, por eso lo citan a comparecer al pleno para explicar el presupuesto solicitado para 2022... UN suspiro de alivio en todo Morena se escuchó cuando la jefa de Gobierno de CDMX Claudia Sheinbaum declaró que las giras del Presidente por la ciudad nada tienen que ver con el 24... Ya concedió Pemex aumento salarial al sindicato petrolero, pero aún no saben como resolver el problema de promover la elección de dirigente sindical sin que se empiecen los sillazos... El pasado martes se cumplieron 27 años del asesinato contra José Francisco Ruiz Massieu, cuya muerte, con la de Colosio, cambió la historia más de lo que muchos quieren aceptar... Más que interesante la descripción de los autoritarios que hace Hannah Arendt: “Ellos no necesitaban hechos ni información: tenían una “teoría” y todos los datos que no encajaban eran negados o ignorados” ...