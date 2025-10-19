2027: Elecciones por 17 gubernaturas

Después de la elección presidencial de 2024 en México donde además se eligieron 9 gubernaturas, 500 diputados federales, 128 senadores y cientos de diputados locales y presidencias municipales, el calendario electoral nos dio una pausa y tres años después se elegirán gubernaturas, es la segunda vez que morena estará en la balanza por parte de sus gobernados, en 2024 puso en riesgo seis gubernaturas y todas las ganó (CDMX, Morelos, Chiapas, Tabasco, Puebla y Veracruz), en 2027, serán 12, más de la mitad de las que posee.

Falta mucho para la definición de las candidaturas pero ya vemos en los 17 estados escarceos y amagos para lograr esas postulaciones, y estas pequeñas tensiones se acentuarán y pueden terminar en pleitos y rompimientos, pero eso lo estaremos viendo aproximadamente en un año.

Un resumen de lo que viviremos en junio de 2027 se presenta a continuación:

Estados que renuevan (17):

Balance por partido que hoy gobierna:

• Morena (12 de los 23 que tiene): Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora (el periodo siguiente será de 3 años), Tlaxcala, Zacatecas.

Nota: en Quintana Roo la última fue de 5 años por ajuste de calendario.

• PVEM (1, único que tiene): San Luis Potosí.

• PAN (3 de sus 4): Aguascalientes (también tuvo periodo de 5 años por ajuste), Chihuahua, Querétaro.

• MC (1 de sus 2): Nuevo León.

• PRI: no renueva en 2027; mantiene sus 2 (Coahuila y Durango) fuera de este ciclo.

Mujeres gobernadoras

Hoy gobiernan 13 estados; en 2027 se renuevan 8 de esas entidades: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero, Quintana Roo y Tlaxcala.

Antecedente relevante: CDMX es el único caso de sucesión mujer→mujer en elecciones consecutivas (Claudia→Clara; con Martí Batres como interino entre ambas). Tlaxcala y Colima han tenido dos mujeres, pero no en forma consecutiva.

Quiénes terminan en 2027 (para tener la “postal” completa de salida)

• BC: Marina del Pilar Ávila (Morena)

• BCS: Víctor Manuel Castro (Morena)

• Campeche: Layda Sansores (Morena)

• Colima: Indira Vizcaíno (Morena)

• Guerrero: Evelyn Salgado (Morena)

• Michoacán: Alfredo Ramírez Bedolla (Morena)

• Nayarit: Miguel Ángel Navarro (Morena)

• Quintana Roo: Mara Lezama (Morena)

• Sinaloa: Rubén Rocha Moya (Morena)

• Sonora: Alfonso Durazo (Morena) (el siguiente periodo será de 3 años)

• Tlaxcala: Lorena Cuéllar (Morena)

• Zacatecas: David Monreal (Morena)

• Aguascalientes: Teresa Jiménez (PAN)

• Chihuahua: Maru Campos (PAN)

• Querétaro: Mauricio Kuri (PAN)

• Nuevo León: Samuel García (MC)

• San Luis Potosí: Ricardo Gallardo (PVEM)

Contexto

• Mapa nacional hoy: Morena 23; PAN 4; PRI 2; MC 2, PVEM 1.

• Reelección: No existe reelección para gobernadoras/es.

• Fecha: La jornada será el 6 junio de 2027 (primer domingo del mes).

• Duraciones atípicas: Ajustes de calendario han producido excepciones (Q. Roo y Aguascalientes con periodos de 5 años recientes; Sonora tendrá periodo 2027–2030 de 3 años).

• Arrastre local: En la mayoría de estos estados se vota el mismo día por diputado federal, congresos locales y ayuntamientos, además por puestos del poder judicial y probablemente por la revocación de mandato

• Paridad: Tras precedentes recientes, es previsible que se vuelvan a exigir criterios de paridad en la postulación de candidaturas a gubernaturas por partido.

Durante 2026 se manejarán nombres, preferencias, encuestas, criterios de paridad, campañas de posicionamiento, y todo en medio de la discusión de una reforma electoral y del posible movimiento a favor de adelantar el ejercicio de revocación de mandato, será un año muy interesante y aquí estaremos para platicarlo.