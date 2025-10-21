Wall Street termina mixto; Dow Jones marca récord tras reportes trimestrales

Los principales índices de Wall Street tuvieron desempeños mixtos este martes. El Dow Jones subió, renovando sus máximos, en gran medida gracias a los saltos de Coca-Cola y 3M, que hoy subieron después de informar unos positivos resultados del tercer trimestre.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, subió 0.47% a 46,924.74 puntos, mientras que el S&P 500 apenas cambió marginalmente para cerrar con 6,735.35 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico cayó 0.16% a 22,953.67.

Las acciones de Coca-Cola (+4.06%) subieron con fuerza en reacción a resultados del tercer trimestre por encima de las expectativas de ingresos y ganancias. Por su parte, 3M (+7.66%) saltó tras superar por un amplio margen las ganancias esperadas para este 3T.

Fuera del índice Dow Jones, destacó el avance de General Motors (+14.86%). Sus acciones subieron después que informó resultados mejores a los esperados y pronosticó unas presiones por debajo del consenso por los aranceles, mejorando su expectativa del año.

Por su parte, las acciones del sector tecnológico sufrieron caídas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, puso en duda una próxima reunión con su par de China, Xi Jinping. Amazon.com (+2.56%) fue excepción, gracias a un rebote técnico.

Ocho de los 11 sectores principales del S&P 500 cerraron con pérdidas, con las empresas de servicios públicos como las más afectadas, cumpliéndose el día 21 del cierre del gobierno de Estados Unidos. Consumo discrecional destacó impulsado por Amazon.com.

Los inversionistas se alistan para conocer esta semana más resultados corporativos, entre ellos destacan los de Netflix. Además, serán importantes las noticias sobre el cierre de gobierno de Estados Unidos, que llegó a su día 21, pero podría terminar esta semana.

"La perspectiva para la semana es positiva, la caída del oro indica que el mercado ya encontró señales de seguridad, y si los resultados del 3T son favorables, reafirmarán el buen momento", dijo Andrés Espinosa, gerente de desarrollo de negocios en Excent Capital.