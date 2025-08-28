Wall Street opera mixto tras reporte trimestral de Nvidia y dato del PIB estadounidense

Los principales índices de Wall Street tienen desempeños mixtos este jueves. Los promedios bursátiles reflejan poca convicción esta mañana, tras la publicación del reporte trimestral del gigante Nvidia y datos económicos positivos de la economía de Estados Unidos.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cae 0.12% a 45,508.65 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, sube 0.02% a 6,482.80 puntos. El Nasdaq Composite avanza 0.22% a 21,637.94 unidades.

Las acciones del gigante Nvidia (-1.43%) caen desanimando al mercado, después de que el fabricante de semiconductores informó ayer resultados del segundo trimestre mejores que los esperados, pero excluyendo a las ventas en China de su guía de estimaciones.

En los datos económicos, el Producto Interno Bruto (PIB) estadounidense creció 3.3% en términos intertrimestrales en el segundo trimestre, sobre la primera estimación de 3.0%. Otro reporte mostró que las solicitudes semanales de apoyos por desempleo bajaron.

Seis de los 11 principales sectores del S&P 500 operan con caídas. Cuidado de la salud es el sector que más cae, mientras que servicios de comunicación es el que más avanza. Al interior del Dow Jones, Nvidia es el valor que más caen y presiona a las referencias.