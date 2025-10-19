Wall Street cierra semana al alza tras comentario de Trump sobre China

Wall Street cerró tanto el viernes como la semana al alza tras declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre China, y luego de que resultados trimestrales de bancos regionales aliviaron la preocupación por los riesgos crediticios.

El S&P 500 subió 0.53%, a 6,664.01 puntos; el Nasdaq Composite ganó 0.52% a 22,679.98 unidades y el Promedio Industrial Dow Jones sumó 0.52%, a 46,190.61 enteros.

Los tres principales índices estadounidenses registraron ganancias semanales. El S&P 500 subió 1.70%, el Nasdaq Composite ganó 2.14% y el Dow Jones mejoró 1.56 por ciento.

Trump dijo que su propuesta de imponer aranceles del 100% a los productos procedentes de China no sería sostenible y que se reuniría con el líder Xi Jinping en Corea del Sur.

"El mercado no sabe realmente qué pensar cuando Donald Trump habla", dijo Robert Pavlik, gestor senior de Carteras de Dakota Wealth. "Simplemente hay un montón de comentarios de ida y vuelta con respecto a China, los aranceles comerciales y prácticamente todo lo demás".

Las acciones de los bancos regionales se recuperaron después de una ola de ventas el jueves, cuando Zions Bancorporation reveló pérdidas vinculadas a dos préstamos comerciales e industriales y Western Alliance reveló que había iniciado una demanda alegando fraude por parte de Cantor Group V.

"El temor al crédito ladra más que muerde", dijo Jed Ellerbroek, gestor de Carteras de Argent Capital. "Analizando los resultados de todos los grandes bancos, el crédito es muy bueno. En general, hay muy pocos focos de debilidad".

Truist Financial subió después de que el banco informó de mayores ganancias en el tercer trimestre. Fifth Third Bancorp subió, las acciones de Zions se recuperaron de las pérdidas de la víspera y Western Alliance también avanzó.

El índice S&P Composite 1500 Regional Banks subió 1.79% tras caer casi 6% el jueves. El índice del sector financiero S&P 500, que incluye los mayores bancos estadounidenses, también ganó 0.84 por ciento.

Las sólidas ganancias de los grandes bancos estadounidenses la semana pasada han dado un tono optimista al inicio de la temporada de presentación de informes del tercer trimestre.