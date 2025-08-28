Wall Street cierra con ganancias; S&P 500 marca un nuevo máximo récord

Los tres principales índices de Wall Street cerraron con ganancias las negociaciones de este jueves. Los promedios subieron en un mercado que se preparaba para conocer mañana datos de inflación clave, con el índice S&P 500 marcando un nuevo máximo.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, subió 0.16% hasta 45,636.90 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, ganó 0.32% a 6,501.86 puntos. El Nasdaq Composite ganó 0.53% a 21,705.16.

El Producto Interno Bruto (PIB) estadounidense creció 3.3% en términos intertrimestrales en el segundo trimestre, por encima de una primera estimación de 3.0%. Otro reporte mostró que las solicitudes de apoyos por desempleo cayeron la semana pasada.

Mañana estará en el centro de atención el dato clave del índice de precios del gasto en consumo personal (PCE por su sigla en inglés), que es el indicador de precios favorito de la Fed y que podría aclarar el escenario de cara a su próxima reunión.

Entre las principales compañías, destaco la caída de Nvidia (-0.82%) después de un reporte trimestral positivo, pero con una guía de resultados que excluyó las ventas en China, ante una persistente incertidumbre sobre el comercio entre Pekín y Washington.

Siete de los 11 sectores principales del S&P 500 terminaron la sesión con avances, destacaron las empresas de servicios de comunicación, mientras que las pérdidas fueron lideradas por las de servicios públicos. En el Dow Jones destacó Salesforce (+1.76%).