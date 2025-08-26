Wall Street cierra con ganancias un día antes del reporte trimestral de Nvidia

Los tres principales índices de Wall Street subieron en las negociaciones de este martes. Las referencias subieron, con Nvidia y Eli Lilly destacando, mientras el mercado seguía atento a los intentos del presidente Donald Trump de despedir a una gobernadora de la Fed.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, subió 0.30% a 45,418.07 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, ganó 0.41% en 6,465.94 unidades. El Nasdaq Composite tecnológico avanzó 0.44% a 21,544.27.

Los inversionistas seguían el intento de Donald Trump de despedir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook, que ha sido señalada de irregularidades en préstamos hipotecarios. La funcionaria no habría acatado la medida y acudiría a los tribunales para mantenerse en el cargo.

Analistas afirmaron que la medida genera preocupación en el mercado por la independencia del banco central, mientras que otros dijeron que el riesgo sería mayor, ante la posibilidad de que Trump obtenga influencia en la política monetaria si promueve a un perfil cercano.

"Creo que contamos con buenas personas (para ocupar el cargo). Es decir, creo que tal vez, en mi opinión, tenga a alguien", habría dicho Trump, según Reuters, en reunión de gabinete. "De hecho, estamos tratando con mucha gente que estará involucrada en esta decisión".

Mientras el asunto continúa, las apuestas por un recorte de tasas se mantienen altas. Según la herramienta Fed Watch, que sigue los futuros de fondos federales, muestra que los operadores consideran un recorte de 25 pb a las tasas en septiembre con 87.8% de probabilidad.

Por ahora, el mercado aguarda la publicación de nuevos catalizadores. El más cercano será el reporte trimestral de Nvidia (+1.06%), que será evaluado como un termómetro de resultados sobre la inteligencia artificial y que podría influencias a otros valores relacionados.

Hoy también destacó un fuerte avance en las acciones del laboratorio Eli Lilly (+5.85%), que presento los resultados de un ensayo para una píldora para perder peso. El fabricante de chips AMD (+1.99%) avanzó tras recibir una mejora de recomendación de una correduría.

Entre los 11 principales sectores del S&P, los desempeños fueron mixtos, con cuatro de ellos en terreno negativo. Consumo básico lideró las caídas e Industriales lideró las alzas. Al interior del Dow Jones destacó el avance del fabricante de aeronaves Boeing (+3.51 pro ciento).