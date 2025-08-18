Wall Street cae levemente con atención a reunión entre Donald Trump y Volodímir Zelenski

Wall Street inicia la semana con desempeños moderadamente negativos. Los índices bajan tras un inicio de negociaciones errático, en un mercado que sigue una visita del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, a su homólogo estadounidense, Donald Trump.

El Promedio Industrial Dow Jones, que agrupa las acciones de 30 gigantes, pierde 0.03% a 44,932.34 puntos, mientras que el S&P 500 de las 500 compañías más valiosas, cae 0.12% hasta 6,442.12 puntos. El Nasdaq Composite cede 0.22% en 21,575.05 puntos.

Tras una reunión de Trump con el presidente ruso, Vladimir Putin, el fin de semana, que el republicano calificó como productiva, los inversionistas siguen el encuentro en el que Estados Unidos buscaría avanzar hacia un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania.

Por otra parte, los inversionistas se preparan para recibir esta semana los reportes trimestrales de algunas de las más grandes cadenas minoristas estadounidenses y el inicio del simposio de banqueros centrales de Jackson Hole, buscando más claridad de la Reserva Federal.

Siete de los 11 sectores del S&P 500 suben, con el de cuidado de la salud a la cabeza, en este, las acciones de UnitedHealth subían más de 2% después de escalar 12% el viernes impulsadas por la noticia de una inversión del gigante Berskshire Hathaway en sus títulos.