Tecnológicas en Wall Street bajan por duda del mercado por altas valoraciones

El sector tecnológico y de semiconductores en Wall Street cae rumbo al cierre de las cotizaciones el jueves ya que el entusiasmo inicial impulsado por las ganancias de Nvidia se desvaneció ante las dudas de los inversionistas sobre las elevadas valoraciones de empresas relacionadas con inteligencia artificial, mientras que los datos de empleo hicieron retroceder las perspectivas de nuevos recortes de las tasas de interés en Estados Unidos.

Nvidia, la fabricante de chips de IA, baja más de 2% luego de que ayer batió las expectativas del mercado con sus resultados del tercer trimestre que alcanzaron niveles récord en ingresos.

Los títulos de los de gigantes de la industria como Qualcomm retroceden 2.5%, Advanced Micro Devices pierden cerca de 6%, y Micron Technologies baja cerca de 10 por ciento.

Por su parte, el índice de semiconductores de Filadelfia pierde 3.6 por ciento

Además, Oracle, la empresa de bases de datos, pierde 4.72%, Palantir, empresa de software de IA cae 5.2 por ciento. Palo Alto Network, la empresa líder de ciberseguridad en el mundo, baja casi 8%, después de que anunciara la compra de Chronosphere, compañía de gestión y monitorización en la nube.