Precio del oro subió ante expectativa de alto al fuego en Medio Oriente

El oro subió el jueves, mientras que los precios del petróleo cayeron debido al optimismo sobre un posible fin del conflicto con Irán, lo que presionó al dólar y provocó una caída en los rendimientos de los bonos.

El oro al contado subió 0.92% a 4,475.41 dólares por onza. Los futuros del oro estadounidense con vencimiento en agosto subieron 0.90% a 4,505 dólares.

El dólar se depreció, lo que hizo que el oro en lingotes, cuyo precio se fija en dólares, fuera más asequible para los poseedores de otras divisas, mientras que los menores rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, incluido el bono a 10 años, aumentaron el atractivo del oro.

Los inversionistas centran su atención en la publicación, este día, del informe de empleo estadounidense correspondiente a mayo. Los datos podrían arrojar luz sobre la situación del mercado laboral, lo que podría orientar la futura política monetaria de la Reserva Federal.

La plata al contado subió 1.58% a 73.89 dólares por onza, el platino ganó 2.1% a 1,897.61 dólares y el paladio sumó 1.4% a 1,320.23 dólares.

Cobre también ganó

El contrato de referencia del cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganó 0.90% a 13,916.90 dólares por tonelada, ya que la disminución de las existencias contrarrestó los temores de que el prolongado conflicto en Medio Oriente pueda frenar el crecimiento de la demanda.

Los precios del metal rojo que caían al inicio de la sesión repuntaron después de que datos de la LME mostraron órdenes para retirar 23,475 toneladas de cobre de sus almacenes, incluidas 18,975 toneladas del centro de almacenamiento estadounidense de Nueva Orleans.

Las existencias de cobre de la LME cayeron a 379,975 toneladas en la sesión del jueves, el nivel más bajo desde el 2 de abril, y solo 240,650 toneladas, menos de dos tercios, están disponibles en el mercado.