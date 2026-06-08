Peso mexicano inicia la semana con ligero avance; mercado espera datos clave de inflación

El peso mexicano terminó con pocos cambios la jornada de este lunes. La divisa local, que había recuperado terreno más temprano ante un debilitamiento del dólar, moderó su avance mientras los operadores se alistaban para conocer informes clave de inflación.

El tipo de cambio cerró esta jornada en el nivel de 17.4644 unidades por dólar. Contra un registro de 17.4793 unidades ayer, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significó para la moneda una ganancia de 1.49 centavos o de 0.09 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 17.4990 unidades y un nivel mínimo de 17.3967. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas, operaba estable en 100.02 unidades.

"Se observa mayor optimismo, después de que los líderes militares de Irán señalaron que han finalizado sus operaciones en contra Israel, pero advirtieron que si se reanudan los ataques en contra de Líbano, tomarán acciones "mucho más duras"", destacó Banco Base.

El dólar se había debilitado más temprano ante un mayor apetito por el riesgo, tras una pausa en los ataques e Irán e Israel. Sin embargo, recortó el avance a medida que el mercado centró su atención en informes clave de la inflación que se conocerán en esta semana.

En México se conocerán mañana los datos del índice de precios al consumidor, tras un recorte de tasa del Banxico que se espera sea el último del ciclo. El miércoles se esperan los datos de precios al consumidor de Estados Unidos, y el jueves, sus precios al productor.