Peso mexicano cae frente al dólar tras dato local de inflación; espera anuncio del Banxico

El peso mexicano se deprecia contra el dólar la mañana de este jueves. La divisa local cae luego de la divulgación de datos de inflación de México y mientras los operadores locales se alistan para una decisión de política monetaria del banco central, más tarde este día.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 18.6739 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 18.6142 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para la moneda una caída de 5.97 centavos, equivalentes a 0.32 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 18.6553 unidades y un nivel mínimo de 18.5904. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis moneda fuertes, avanza 0.20% hasta 98.43 unidades.

Los datos del INEGI mostraron que el índice general de precios al consumidor se moderó el mes pasado hasta 3.51%, su menor lectura desde diciembre de 2020. La inflación subyacente, por su parte, se ubicó en 4.23%, manteniéndose por encima del objetivo del Banxico.

"El peso retrocede a medida que el dólar recupera terreno y después de que se alcanzara la fecha límite para la aplicación de los aranceles estadounidenses a diversas naciones, lo que impulsó el sentimiento de aversión al riesgo", dijeron analistas de Monex en una nota.

Está previsto que el Banco de México anuncie más tarde este día un recorte a la tasa de interés clave, aunque de menor magnitud (25 puntos base) a las últimas reducciones de medio punto porcentual que anunciadas en el transcurso del año por cuatro decisiones seguidas.

"Anticipamos una decisión cuatro a uno que llevaría la tasa de interés calve a 7.75%, y que el comunicado mantendría un tono relativamente neutral, con la guía sin cambios con respecto a la anterior. Proyectamos que la tasa sería de 7.25% en diciembre", dijo Banamex.