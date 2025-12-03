Acciones de Netflix caen más de 5% ante posible alianza con Warner Bros

Los títulos de Netflix, una plataforma de streaming, cae en la jornada de este miércoles en Wall Street, lastradas por las preocupaciones sobre su oferta por Warner Bros. Discovery.

Los papeles de Netflix registran un retroceso de 5.36% a 103.48 dólares cada una, su peor resultado desde 22 de agosto, cuando cayó 10.07 por ciento.

Por el contrario, las acciones de Warner Bros apuntan un ligero incremento de 0.53% a 24.67 dólares por unidad.

“Netflix y Warner Bros evalúan una alianza para ofrecer un plan conjunto en Estados Unidos. El combo permitiría a los usuarios suscribirse a ambos servicios de streaming por un solo precio”, aseguraron analistas de GBM Reserch.

Añadieron que “esta posible estrategia busca reducir costos para los consumidores y mejorar la competitividad frente a rivales como Disney+ y Amazon Prime Video. Asimismo, la alianza marcaría un cambio importante en la forma de empaquetar contenido en el mercado de streaming”.