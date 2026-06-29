El yen en su nivel más bajo frente al dólar en cuatro décadas: ¿A cuánto cotiza?

El yen se cotiza a su nivel más bajo en 40 años respecto al dólar, lastrado por la perspectiva de una subida de los tipos de interés en Estados Unidos este año y a los temores de una política de tasas bajas en Japón.

Hacia las 18:50 GMT, la moneda nipona cedía un 0.14 %, y se cambiaba a 161.97yenes por dólar, el nivel más bajo desde diciembre de 1986.

La moneda ha perdido un 11% de su valor en un año.

Las filtraciones de un futuro informe gubernamental en el que se apuesta por una política monetaria "apropiada", debilitó aún más el yen este lunes.

El informe subraya la condición "extremadamente importante" de la política monetaria para sostener la economía japonesa.

Los tipos bajos ayudan al crecimiento económico, mientras que un endurecimiento de la política monetaria favorece la lucha contra la inflación y, por lo general, refuerza la moneda nacional.

Así se han "reavivado los temores de que el Gobierno intente disuadir al Banco de Japón (BoJ) de subir sus tipos de interés", opinan los analistas de Scotiabank.