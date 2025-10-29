Peso mexicano opera estable contra el dólar; espera anuncio de la Reserva Federal

El peso mexicano opera estable frente al dólar la mañana de este miércoles. La divisa local retrocede un poco debido al fortalecimiento global del billete verde y antes de una decisión de política monetaria de la Reserva Federal, que se espera que recorte de tasa de interés.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 18.4320 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 18.4345 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para la moneda un movimiento marginal de 0.01%, que es inferior a un centavo.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 18.4632 unidades y un nivel mínimo de 18.4260. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con una canasta de seis monedas, gana 0.01% a 98.75 unidades.

"El peso mexicano abrió sobre 18.42 unidades por dólar a la espera de los anuncios de tasa de interés de Estados Unidos y Japón, que seguro darán volatilidad en el tipo de cambio durante el día", explicó en un reporte Felipe Mendoza, analista para la plataforma ATFX en Latam.

Pese a que se espera un ajuste de 25 puntos base a la tasa de interés de la Reserva Federal más tarde este día, el dólar es beneficiado por señales de que Estados Unidos y China están a punto de acordar una tregua comercial, tras amplias medidas que generaron nerviosismo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró en Corea del Sur, donde tiene previsto reunirse mañana con su par chino, Xi Jinping, que esperaba conseguir un "gran acuerdo" y Reuters señaló que la estatal china COFCO compró tres cargas de soja estadounidense.

"El peso cede terreno ante el fortalecimiento de la divisa estadounidense, mientras los inversores centran su atención en el acuerdo comercial entre Corea del Sur y Estados Unidos, así como en la reunión de política monetaria de la Fed", destacó Monex Grupo Financiero en una nota.