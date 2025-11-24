Peso mexicano cae contra el dólar tras dato de inflación local; mercado evalúa panorama de tasas

El peso mexicano se depreció contra el dólar en la primera jornada de la semana. La divisa local retrocedió tras conocer datos locales de inflación, un poco por encima de lo previsto, que mantuvieron las expectativas de un recorte a la tasa de interés clave de México en diciembre.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 18.5133 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 18.4847 pesos el viernes, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significó una moderada caída de 2.86 centavos, que son equivalentes a 0.16 por ciento.

El precio del dólar operó en un rango con un máximo de 18.5296 unidades y un mínimo de 18.4150. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara al dólar con una cesta de seis monedas de referencia, caía un marginal 0.01% al nivel de 100.17 unidades.

Las cifras mostraron un aumento por encima de lo esperado en la inflación local en la primera quincena de noviembre. El índice general subió 0.47% y el subyacente, que no toma en cuenta alimentos y energéticos, avanzó 0.04%, sin cambiar las expectativas de recortes a las tasas.

"La inflación de la primera quincena de noviembre subió a 3.61% (anual), observándose pocos descuentos por “El Buen Fin” y aumentos en transporte público en Ciudad de México. Seguimos esperando un recorte en la tasa de referencia en diciembre", afirmó Actinver en una nota.

Mientras tanto, los operadores siguen evaluando el panorama para la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) estadounidense. De acuerdo con la herramienta FedWatch, que sigue los futuros de la tasa de referencia, un recorte de 25 pb el próximo mes es 78.9 probable.

Por la mañana, el gobernador de la Fed Christopher Waller se sumó a otros funcionarios de la autoridad monetaria que han apoyado la posibilidad de otro recorte en diciembre. La semana pasada, el jefe de la Fed de Nueva York, John Williams, también habló sobre un recorte.

"El rango de operación en el tipo de cambio se ha dado entre 18.41 y 18.53, la zona de 18.50 hasta 18.55 sigue fungiendo como principal resistencia, ya que convergen el nivel psicológico y la media móvil de 100 días", dijo Juan Carlos Cruz Tapia, fundador de México Financiero.

"Para los próximos días, el tipo de cambio probablemente se moverá dentro de rangos acotados, con sensibilidad particular a próximos datos económicos de Estados Unidos, la comunicación de Banxico y cualquier mensaje de Trump", dijo Felipe Mendoza, CEO de IMB Capital Quants.